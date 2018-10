72 Stunden im Zeichen der guten Taten

Tirols Jugend zeigte ihre soziale Ader: 500 Jungen und Mädchen nahmen heuer wieder bei der Aktion „72 Stunden ohne Kompromiss" teil und setzten sich in 40 bunten Projekten für den guten Zweck ein. „72 Stunden ohne Kompromiss ist längst schon eine Erfolgsgeschichte. Auch heuer konnte ich mich bei Projektbesuchen davon überzeugen, dass sich junge Leute auf Herausforderungen einlassen. Sie zeigen eine erstaunlich hohe soziale Kompetenz, können anpacken und etwas gestalten", freut sich Bischof Hermann Glettler über das Engagement der jungen Generation.

Der diesjährige Schwerpunkt „Challenge your limits" ermutigte speziell dazu, über den eigenen Tellerrand zu blicken, sich aus der Komfortzone zu bewegen, in ungewöhnliche Lebenswelten einzutauchen und eigene Grenzen zu überwinden. In Innsbruck etwa organisierte die Pfarrjugend Rum St. Georg eine Modenschau im ISD Wohnheim Pradl. Gemeinsam mit den Bewohnern präsentierten sie Mode aus den 20er-, 50er- und 2000er-Jahren — die Models erhielten dafür freilich auch das passende Make-up und fesche Frisuren. Österreichs größte Jugendsozialaktion wird von der Katholischen Jugend in Zusammenarbeit mit youngCaritas und Hitradio Ö3 veranstaltet und fand heuer zum neunten Mal statt. Weitere Projektinfos gibt's unter www.72h.at. (TT)