Ein Anorak zu Weihnachten

Von Matthias Reichle

Prutz, Nepal – Eine Hilfs­aktion in Nepal ist chaotisch, das wissen der Prutzer Künstler Frizzey Greif und seine Lebensgefährtin Christine Jarosch inzwischen: „Du startest mit Plan A, verwirfst Plan B und auch Plan C, und landest schließlich bei Plan D.“ Seit wenigen Tagen ist aber zumindest das Ziel ihrer heurigen Reise bekannt: die Region Mugu im Nordosten des Landes. Das Gebiet, das zur Provinz Karnali gehört, gilt als abgelegenster und am wenigsten entwickelter Landstrich Nepals.

„Wir fliegen am 18. Dezember weg und kommen am 24. Dezember an“, erklärt Greif, der seine Hilfsaktion heuer zum ersten Mal zu Weihnachten durchführt. „Für mich ist das eine Protestfahrt. Die Leute wissen nicht, was sie noch kaufen sollen, und keiner ist zufrieden. Das ist doch Schwachsinn.“ Stattdessen will er die Ärmsten unterstützen.

Die Anreise, die bereits bei den vergangenen Help­touren abenteuerlich verlaufen ist, wird heuer noch einmal schwieriger: „Auf uns warten allein zwei Tage Busfahrt über Ackerwege Richtung Tibet und stundenlange Märsche auf Felspfaden“, beschreibt Greif die schwierige Fahrt in die hochgelegenen Dörfer, wo er wieder Hilfsgüter und Medikamente verteilen will.

Der Serfauser Bürgermeister Paul Greiter und seine Frau Romana überreichten Frizzey Greif und Christine Jarosch (v. r.) kürzlich einen Scheck über 10.705 Euro für die Nepal-Aktion. - Frizzey Light Verein

Mit Greif und Jarosch sind neben Nepal-Kenner Tshering Lama Sherpa 32 Sherpas und zwei Krankenschwestern unterwegs, die Kranke betreuen und Medikamente verteilen werden. Greif wird wieder einen Monat unterwegs sein.

Bei den vergangenen Fahrten hat er nicht nur Hilfsgüter in abgelegene Gegenden transportiert, sondern auch eine erdbebensichere Schule in Sindhupalchowk gebaut. Die heurige Reise nimmt er zum Anlass, um kommende Projekte vorzubereiten: eine Blindenschule sowie eine Secondary School zur Erwachsenenbildung, die 2019 errichtet werden sollen. „Dafür müssen wir 100.000 Euro an Spenden zusammenbringen.“ Darüber hinaus soll mit dem gesammelten Geld ein Altenheim in Phaplu fertig gestellt werden.

Nach Mugu will Greif außerdem die Straßenkinder in Pokhara und das Zeltlager in Bhaktapur im Kathmandutal besuchen. Der Künstler, der Anoraks, Schlafsäcke und Kappen in Nepal anfertigen lässt, will heuer vorsorgen. „Das letzte Mal hatte ich für ein kleines Mädchen keinen Anorak mehr“ – das Bewusstsein, dass das Kind den Winter vielleicht nicht überlebt, sei schwer zu ertragen gewesen. Heuer will er 800 Kleidungsstücke mit auf die Tour nehmen, sowie Medikamente. „Umso mehr Anoraks und Schlafsäcke wir haben, umso mehr Leben können wir retten.“ Das Geld stammt aus den Mitgliedsbeiträgen des Frizzey Light Vereins, zahlreichen Sammlungen an Schulen und im Rechelerhaus, sowie privaten Zuwendungen. Zuletzt hat der Serfauser Bürgermeister Paul Greiter zu seinem 60er mit seinen Gästen die beeindruckende Summe von 10.705 Euro zusammengetragen.

Spendenkonto bei der Raiffeisenbank Oberland, IBAN: AT75 3635 9000 0102 8224, BIC: RZTIAT22359. Sämtliche Infos zur Reise und den Aktionen im Internet unter www.frizzey.com.