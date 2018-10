Eine weltumspannende Freundschaft zwischen Reutte und Oshu

Von Helmut Mittermayr

Oshu, Breitenwang, Reutte – Gänsehautfeeling überkam eine neunköpfige Abordnung aus Reutte und Breitenwang, als sie durch ein hundertköpfiges Spalier im Stadtmagistrat von Oshu schritt, während die Gastgeber österreichische Fahnen schwangen und Applaus aufbrandete. Ort der Handlung: Eine 120.000 Einwohner zählende Stadt im Norden der japanischen Hauptinsel. Hintergrund: Die seit 1991 andauernde Städtepartnerschaft von Oshu mit Reutte und Breitenwang, die durch eine Plansee-Niederlassung angestoßen wurde. Die Delegation aus Außerferner Gemeindevertretern, die heute wieder den Heimflug antritt, wurde mit höchsten Ehren empfangen. Neben vielen offiziellen Zeremonien hieß es für die Außerferner Gäste unter anderem bei einer Wirtschaftsmesse kleine Reisküchlein in die Menge, vor allem wartende Kinder, zu werfen. Eine besondere Ehre, die Glück bringen soll. „Das war wirklich total liab“, strahlte Reuttes Vizebürgermeister Michael Steskal auch noch Tage danach in Tokio.

Was schenkt man einer Partnerstadt Typisches? Die Reuttener und Breitenwanger hatten einen „Lechwaggen“ mitgebracht. Verziert war der Sockel des Steins mit den Wappen der Partnergemeinden. Oshus Bürgermeister Masaki Ozawa betonte, dass gerade der Jugendaustausch dieser Verbindung über Tausende Kilometer hinweg Leben verleihe.

Das niedrige Sitzen will gelernt sein. - Robert Bader

Der Besuch im Fernen Osten war für die Tiroler auch ein abenteuerliches und mutiges Durchkosten durch eine vollkommen unergründliche Speisekarte. Wollten die Außerferner anfangs nur nicht unhöflich sein, so stellten sich die Happen schnell als wahre Leckerbissen heraus, weiß Steskal. Einzig ein extrem starker – im Zuge einer Zeremonie selbst zu brühender – Grüntee setzte dann doch so mancher Verdauung zu. Sapporo-Bier soll dagegen geholfen haben. Dem zeremoniellen Zuprosten auf Japanisch mit einem trockenen „Kampai“ setzten die Außerferner unter der stimmgewaltigen Führung von Gerfried Breuss „Ein Prost mit harmonischem Klange“ und ähnliche Gassenhauer entgegen, was die Japaner schier verzückte.

Ein japanischer Glücksbringerbrauch: Die Außerferner Abordnung wirft Reisküchlein in die Menge. - Robert Bader

Im Gespräch mit Mitreisenden wie Robert Bader war geradezu Euphorie über den warmherzigen Empfang und die abwechslungsreichen Tage herauszuhören. Auch das nicht immer nur einfache Verhältnis zwischen Breitenwang und Reutte hatte sich im Land der aufgehenden Sonne unter allen Mitreisenden zu einem freundschaftlichen Ausflug gewandelt. „Es wird viel g’lacht und isch a Hetz“, traute sich Steskal auch im Namen des Breitenwanger Bürgermeisters zu sagen.

Auch japanische Zeitungen berichteten umgehend über den Besuch aus Fernwest. - Robert Bader

Weitere „Highlights“: Ein Erdbeben der Stärke 3 hatte die Delegation in der ersten Nacht in Oshu aus den Betten gerüttelt. Oder der planmäßige Zwischenstopp des Ultraschnellzuges Shinkansen in Fukushima.