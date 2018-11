ÖAMTC will 2019 in der Debant neu bauen

Von Catharina Oblasser

Nußdorf-Debant – Innerhalb weniger Minuten gaben alle Mandatare des Nußdorf-Debanters Gemeinderat ihre Zustimmung zu einer Betriebsansiedlung. Es geht dabei um den Osttiroler Stützpunkt des ÖAMTC, der sich zurzeit noch in Lienz befindet. Dort liegt er zwar verkehrsgünstig mitten im Zentrum an der Drautalbundesstraße, doch der Platz ist begrenzt. In Nußdorf-Debant will sich der Automobilclub auf einer großzügigen Fläche zwischen dem Autohaus Altenweisl und einem kleinen Fachmarktzentrum ansiedeln, ebenfalls direkt an der Bundesstraße.

Zur Veranschaulichung wurde im Gemeinderat eine Ansicht des ÖAMTC-Stützpunktes Kematen gezeigt, der gerade im Bau ist. „So ungefähr soll es dann auch bei uns aussehen“, meinte Bürgermeister Andreas Pfurner.

Der Gemeinderatsbeschluss ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Neubau, sagt Andreas Heis, Tiroler Landesleiter des Automobilclubs. „Wenn weiterhin alles glattgeht, wollen wir im Frühling oder Sommer 2019 zu bauen beginnen.“

Der Lienzer Standort sei nicht mehr zeitgemäß, meint Heis. „Wir brauchen mehr Platz, nicht nur für die Werkstatt, sondern auch für die Mitarbeiter. Zum Beispiel einen Sozialraum und bessere Waschgelegenheiten.“

Ungeklärt ist die Zukunft des Grundstücks in Lienz, auf dem sich der Stützpunkt befindet. Der Grund gehört dem ÖAMTC. „Es haben sich schon Interessenten dafür gemeldet, doch entschieden ist noch nichts“, so Heis.

In Tirol hat der Club 15 Standorte, von denen Land­eck-Zams noch zur Erneuerung ansteht.