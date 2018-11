Mils kehrt für Markt ins Mittelalter zurück

Mils – 1218 wurde die Gemeinde Mils erstmals urkundlich erwähnt – ein Jubiläum, das man heuer feiert. Einen Eindruck, wie es in der mittelalterlichen Siedlung einmal zugegangen sein könnte, kann man am kommenden Wochenende gewinnen. Dann findet nämlich ein mittelalterlicher Handwerksmarkt statt. 20 Aussteller werden die Straße vom Künstlerhaus bis zu Dagi’s Deko säumen. Jeweils von 15 bis 20 Uhr präsentieren Handwerker wie Korbmacher, Töpfer, Drechsler und viele andere ihr Können und lassen sich bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. „Nach dem grandiosen Erfolg im letzten Jahr haben wir uns entschlossen, auch heuer wieder einen Handwerksmarkt auf die Beine zu stellen“, so Organisatorin Dagmar Huber-Kumpusch. „Wir konnten viele großartige Aussteller gewinnen und freuen uns sehr, den Besuchern eine breite Palette an Deko- und Geschenk­ideen für die Weihnachtszeit präsentieren zu können.“

Am Samstag sorgt die Band „Rabenspîl“ rund um Alrun Lunger mit ihren Lauten, Drehleiern und Dudelsäcken für mittelalterliches Flair. Die Jüngsten unter den Besuchern können sich jeweils ab 15 Uhr im „königlichen Spielbereich“ im Künstlerhaus vergnügen. (TT)