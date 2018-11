„Mehr Lebenshilfe kann man sich nicht wünschen“

Breitenwang – Dass Inklusion im Bezirk Reutte funktioniert, bewies der Festakt zum 40-jährigen Bestehen des Ablegers Reutte der Lebenshilfe Tirol. Vor vielen Gästen und Klienten moderierte Helga Steinlechner zusammen mit dem Ehenbichler Standortbürgermeister Wolfgang Winkler den festlichen Abend im Veranstaltungszentrum (VZ) Breitenwang. Als dann noch Wendelin Prantl mit seiner Ziehharmonika und einem „eigenen“ Stück vor dem Riesenpublikum vielbeklatscht auftrat, war klar, dass sich die Institution mehr als bewährt hat. Als eine beherzte Wegbegleiterin von Menschen mit Behinderungen zu einem selbstbestimmten Leben versteht sich die Organisation um Obmann Peter Müller und Regionalleiter Franz-Peter Witting. Couragiert, entschlossen, beharrlich hat man den Weg verfolgt und kann auf große Erfolge zurückblicken. Nicht verwahren und betreuen wie anno dazumal, sondern auf die ureigensten Bedürfnisse der Klientel einzugehen und sie in die Gesellschaft zu integrieren, stand schon seit Anbeginn ganz oben auf der Liste der Bemühungen. Letztes gelungenes Beispiel: der Bezug einer Etage in einem neuen Wohnhaus im Zentrum der Marktgemeinde, wo Tür an Tür mit Nichtbehinderten der Alltag bewältigt wird.

Als Mann der ersten Stunde verriet Hermann Tschiderer Details aus der Gründungsphase, wo er und seine Mitstreiter eigentlich überall offene Türen, allerdings schon mit dem ihm eigenen Nachdruck, einrennen konnten. Aus der Anschaffung einer Therapiebadewanne seinerzeit ist ein Komplex von Einrichtungen entstanden.

„Mehr Lebenshilfe kann man sich überhaupt nicht wünschen“, streute Landespräsident Peter Heiler Rosen und zeigte sich stark beeindruckt. Die Herzlichkeit von Betreuern und Klienten im Außerfern habe er als berührend empfunden. Integration sei in Reutte nicht nur ein Schlagwort, sie werde ganz augenscheinlich gelebt.

Von überaus guten Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe berichtete der Geschäftsführer von „kdg-medialog“, Dominik Friedle. Die Mitarbeiter seien gänzlich in den täglichen Ablauf integriert und bei den Kollegen durchaus beliebt. Als Wunsch wurde allgemein formuliert, dass noch mehr Menschen mit Handicap – wie bei kdg – ihren Weg in die Mitte der Gesellschaft finden können. (hni)