Anrainer laufen Sturm gegen Parkplatz am Haldensee

Von Simone Tschol

Nesselwängle – „Dass der Bürgermeister im Alleingang ohne Rücksicht auf die betroffenen Anrainer den Großparkplatz durchboxen will, ist befremdlich“, zeigt sich Peter Zotz über die Vorgehensweise der Gemeinde enttäuscht. Diese plant, direkt am Haldensee einen Parkplatz mit 110 Pkw- und zwei Busstellplätzen zu errichten, und hat nun zur Bauverhandlung geladen. „Gott sei Dank wurden die ersten Planungen, die über 320 Stellplätze und sechs Busbuchten vorgesehen haben, zurückgezogen. Aber allein daran sieht man schon, dass die Gemeinde die Notwendigkeit für eine touristische Entwicklung nicht abschätzen kann“, fügt Zotz, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite das Hotel Laterndlhof führt, hinzu. Die Anrainer haben ihre Einwände bereits schriftlich bei der Gemeinde deponiert. Vor allem das Thema Lärm nimmt darin viel Platz ein. Zotz: „Es ist wie ein Schlag ins Gesicht und grenzt an eine fast boshafte Absicht, wenn man sowieso jeden Tag so viel Lärm und Abgase über sich ergehen lassen muss, jetzt auch noch einen Großparkplatz bauen will, um damit noch mehr Verkehr in unseren Ort hineinzuholen.“ Die Nerven der Anrainer würden jetzt schon blankliegen, wenn im Sekundentakt die Motorräder und Autos durch Haller fahren und am Ortsende Vollgas geben. „Es muss einem doch zu denken geben: Wenn 110 Stellplätze nur zweimal am Tag wechselnd belegt werden, so sind es 440 Ein- und Ausfahrten. Dazu kommen die Motorradfahrer, die in 20er- und 30er-Gruppen eine Rauchpause machen, die 120 Hotelgäste vom Hotel Haldensee, die Gäste vom Ferienhaus Fischer am See sowie vom Betrieb Platz’l am See. Das sind dann zirka 600 Ein- und Ausfahrten in diesem Bereich, unabhängig vom Lieferverkehr und dem Lärm durch die Schneeräumung im Winter.“ Dies sei für das Gemeinwohl ebenso wenig förderlich wie für den Tourismus. „Die verkehrsfreien Orte sind die Zukunft“, ist Zotz überzeugt.

Aus Sicht der Gemeinde ist ein Parkplatz am Haldensee jedoch dringend notwendig. „Ursprünglich wäre eine entsprechende Fläche etwas weiter weg geplant gewesen. Zusammen mit dem Gestaltungsbeirat des Landes wurde dies auch diskutiert. Doch das Fazit lautete: Das bringt nichts, weil die Leute wieder zum See fahren, um dort zu parken“, erklärt Vizebürgermeister Bernhard Rief gegenüber der TT.

Die Badegäste würden ihre Autos bislang immer in den Feldern parken. „Aber warum soll der Private dafür herhalten?“, fragt Rief, der dafür kein Verständnis hat. Zusätzlich zu den Pkw- und Busplätzen seien auch Behindertenparkplätze sowie ein öffentliches WC geplant, welches drin-gend notwendig sei. Und Rief weiter: „Das Thema Lärm wird sich in Grenzen halten, da ja nicht alle 100 Pkw auf einmal wegfahren werden.“ Rief ist zudem überzeugt: „Man kann nicht immer nur Hotels bauen und noch mehr Tourismus wollen und dann keine Infrastruktur anbieten.“

Die bau-, gewerbe- und naturschutzrechtliche Verhandlung findet heute statt. Die Anrainer können dabei ihre Einwände vorbringen.