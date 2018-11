„hdgö“-Eröffnung: „Mir geht es um eine Begegnung auf Augenhöhe“

Wien – Mit großem Publikumszuspruch wurde am Samstag am Heldenplatz die Eröffnung des „Hauses der Geschichte Österreich“ begangen. Mahnende Worte fand der 1939 aus Wien vertriebene Neurowissenschafter und Medizin-Nobelpreisträger Eric Kandel, dessen Rede wegen der Erkrankung des Ehrengastes von Historiker Oliver Rathkolb verlesen wurde. Ernst Molden, Harri Stojka, Rapperin Mieze Medusa oder die Band Kreisky sorgten für Stimmung rund um das neue Museum. Ein Freudentag für die Direktorin Monika Sommer, die trotz des Trubels der vergangenen Tage die TT zum Gespräch traf.

Der Weg zum „Haus der Geschichte Österreich“ war gepflastert mit einigen Stolpersteinen, zwei Kollegen traten unter Protest und medialem Wirbel aus dem Beirat aus, die Politik hat besondere Ideen. Wie geht es einem da als Neo-Direktorin, die auch noch eine erste große Ausstellung verantworten muss?

Monika Sommer: Es waren aufregende erste eineinhalb Jahre, das ist unbestritten. Mich begleitet die Idee eines Hauses der Geschichte seit meinem Studium. Ich bin einfach zutiefst beseelt von dem Projekt und überzeugt, dass Österreich sich diesen Ort im besten Sinn des Wortes verdient hat. Wir sind eines der reichsten Länder der Welt, haben in der Aufarbeitung der Vergangenheit, spät, aber doch, schon einiges geschafft und daher glaube ich, es ist gut, wenn wir uns diesen Ort gönnen: einen kritischen Ort der Auseinandersetzung mit der jüngsten Vergangenheit, der als Dialograum und Diskussionsforum konstruktiv in die Zukunft gerichtet ist.

Welche Rolle soll das Museum einnehmen im heutigen Österreich, das zunehmend geschichtsvergessen wirkt oder handelt?

Sommer: Die Rolle dieses Museums sehe ich darin, dass man einfach mit solchen Orten historische politische Bildung betreiben kann und, wie Sie andeuten, auch betreiben muss. Die Erkenntnis rund um die Verarbeitung der Konflikte der Vergangenheit ist nicht wahnsinnig hoch und wir müssen alle – wie die Menschen im Jahr 1918 – lernen, Demokratinnen und Demokraten zu sein und Demokratie nicht als selbstverständlich hinnehmen.

Es fällt positiv auf, dass der Fokus in der Ausstellung „Aufbruch ins Ungewisse“ auch sehr auf den Geschehnissen in den Bundesländern liegt, für Tirol etwa erstmals öffentlich gezeigte Dokumente des Tiroler Landesarchivs zu den Gräueln der Reichspogromnacht in Innsbruck 1938 oder interessante Zeugnisse zum Bau der Brennerautobahn. Gibt es Ideen, dass man das Museum in die Länder trägt?

Sommer: Diese Ideen gibt es! Als ersten Meilenstein haben wir einmal das Haus hier in Wien geschafft, aber es war schon immer mein Zukunftsplan, mit den Ländern gemeinsam Projekte zu entwickeln und dazu gibt es auch viele positive Signale.

Welchen Stellenwert hat die Vermittlung in Ihrem Haus?

Sommer: Es wurde wirklich viel Knowhow und Verve hineingelegt, interessante Vermittlungsprogramme zu konzipieren. Wir haben unter anderem einen Schwerpunkt für Berufsschulen und dafür ein wirklich sehr spannendes Angebot entwickelt. Wir haben hervorragende Unterrichtsmaterialien ausgearbeitet, die als freier Download zur Verfügung stehen. Das entspricht unserem Bildungsauftrag, den wir ganz stark verspüren, wo wir über die Grenzen des normalen Museumsraumes hinausgehen, da diese Materialien auch unabhängig verwendbar sind. Aber letztendlich sind nicht nur junge Menschen unsere Zielgruppe. Es geht uns um einen generationenübergreifenden Dialog hier im Museum. Mir geht es wirklich um eine Begegnung auf Augenhöhe!

Die Ausstellung „Aufbruch ins Ungewisse“ (die TT berichtete) löst die Beengtheit der zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten in der Neuen Burg durch ein besonderes Raumkonzept, in dem die Farbe Weiß dominiert. Wieso?

Sommer: Der erste Raum, der dem Thema „Hoch die Republik“ gewidmet ist, ist noch sehr historistisch verfasst und wurde im Übrigen erst in den Jahren 1918 bis 1921 fertig gestellt. Gleichzeitig war es uns aber wichtig, einen Bruch zu machen und zu sagen: Jetzt sind wir mit der Gestaltung im Heute und lassen gerade die habsburgische Vergangenheit hinter uns, die Österreich ja bis jetzt stark prägt. Immerhin residieren die wichtigsten demokratischen Instanzen dieses Landes wie Präsidentschaftskanzlei, Bundeskanzleramt oder Parlament nach wie vor in Häusern der Kaiserzeit. Die Architekten von BWM haben sehr stark mit dem Bild des Geschichtslabors gearbeitet. Deswegen auch dieser weiße Farbton, um das Unfertige und das ständige inhaltliche Weiterarbeiten zum Ausdruck zu bringen. Die Idee dahinter ist: Jede Generation hat ihre Perspektive auf die Vergangenheit und natürlich sind wir uns in der Gegenwart nicht immer einig über die Vergangenheit.

Stichwort Ort des neuen Museums: So ganz klar ist ja noch nicht, wo das Haus der Geschichte Österreich sein endgültiges Zuhause findet. Mehr Platz hier in der Neuen Burg oder, was in vielerlei Hinsicht die wohl spannendste Option wäre, die Weiternutzung der beiden Gebäude des Parlaments-Ausweichquartiers am Heldenplatz?

Sommer: Mir ist eines ziemlich klar, das Haus der Geschichte Österreich gehört auf den Heldenplatz. Dieser Platz steht zentral für die österreichische Geschichte des 19., 20. und des 21. Jahrhunderts. Deswegen gibt es für mich zwei Möglichkeiten. Eine davon ist die Erweiterung der Flächen in der Neuen Burg. Oder man denkt, wie von Ihnen schon angedeutet, groß und auch stolz, nämlich stolz auf die Leistungen der Zweiten Republik, und sagt: wir schreiben uns jetzt als diese Zweite Republik selbstbewusst in diesen Platz ein.

Das Gespräch führte Bernadette Lietzow