Virtuelles Museum zur Via Claudia

Reutte – Seit Jahren wird viel in die Qualität des Radweges Via Claudia investiert. „Wir haben aber auch eine tolle Geschichte rund um die Römerstraße zu erzählen“, erklärt Christoph Tschaikner vom Verein Via Claudia eine derzeit entstehende Arbeit. Denn entlang der Route lässt das Interreg-Projekt „Hereditas – Virtual Via Claudia“ die alte Römerstraße dreidimensional wieder auferstehen. Es wird ein virtuelles Museum, das sowohl den Benutzern der Via Claudia als auch den Bewohnern diese Europäische Kulturachse näherbringen soll. „Im Außerfern sind wir schon fertig – den Film haben wir im Oktober beim Symposium auf Ehrenberg vorgestellt“, so Tschaikner.

Derzeit wird der Verein bei den Gemeinden entlang der alten Römerstraße vorstellig. „Es geht um den Korridor fünf Kilometer rechts und links der Trasse“, erklärt der Via-Claudia-Geschäftsführer. Zwischen 1000 und 3000 Euro kostet die Gemeinden eine Teilnahme am Projekt. Zum einen geht es um die Straße vor 2000 Jahren, also zur Römerzeit. „Gab es damals noch nichts, dann werden andere Themen wie das Mittelalter oder auch frühere Landschaften wie etwa der Fernpass noch ohne Bergsturz in Szene gesetzt“, erklärt Tschaikner. Das Interesse der Gemeinden sei durchaus gegeben.

Wissenschaftlich wird das Projekt vom Innsbrucker Archäologie-Professor und Via-Claudia-Experten Gerald Grabherr begleitet. Man kennt die Abstände der Straßenstationen, weiß um deren ungefähre Ausstattung, wie etwa in Biberwier. Für Breitenwang vermuten die Forscher die Raststätte etwa im Bereich der Pfarrkirche.

Die ersten Bilder des virtuellen Museums zur Via Claudia gibt es bereits – aber noch nicht online. Das soll im Frühjahr geschehen. (pascal)