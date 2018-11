Anrainer protestieren gegen Wohnbau in Fieberbrunn

Von Michael Mader

Fieberbrunn – Wie berichtet, plant die Raiffeisen Immobilien Treuhand Kitzbüheler Alpen GmbH im Fieberbrunner Ortsteil Schlossberg den Neubau einer Wohnhausanlage. Zwei separate Häuser mit insgesamt neun Wohneinheiten, welche durch ein gemeinsames Stiegenhaus miteinander verbunden sind, sollen errichtet werden. Die beiden dreistöckigen Wohnhäuser sind halbgeschoßig versetzt und verfügen über eine gemeinsame Tiefgarage.

Anrainer sind gegen das Projekt bereits im Vorfeld Sturm gelaufen und haben eine Petition mit 97 Unterschriften an Bürgermeister Walter Astner übergeben. „Nach wie vor bestehen massive Bedenken, dass die Infrastruktur hinsichtlich der Zufahrtswege, der Kanalisation und der Abwässer keineswegs für die Errichtung einer derartigen Wohnanlage mit neun Luxuswohnungen für offensichtlich Zweit- bzw. Ferienwohnsitze ausreichend ist. Natürlich ist auch das Grundstück nicht für Zweit- bzw. Ferienwohnsitze gewidmet, obwohl es ganz offensichtlich ist, dass hier wieder derartige Wohnungen entstehen“, sagt Anrainer Heinz Lubach.

Laut seinen Aussagen habe es die Gemeinde nicht für nötig erachtet, die Petition im Gemeinderat zu behandeln. In der wird u. a. ein Gesamtverkehrskonzept für den Bereich Schlossberg/Grünbichl unter Berücksichtigung zukünftiger Mehrbelastungen durch zu erwartenden Verkehrszuwachs gefordert.

Lubach: „Auch eine der Weginteressentschaft Schlossberg zugesagte Begehung, um die neuralgischen Punkte der Zufahrt festzustellen, fand nicht statt.“ Es sei schon traurig, dass in Fieberbrunn tatsächlich ein Ausverkauf von Grund und Boden in massivem Ausmaß stattfinde. „Leider findet dieser nicht nur an ausländische Investoren statt, sondern auch an Immobilien- und Baufirmen, die immer mehr schöne Grundstücke in Fieberbrunn erwerben, darauf Luxuswohnungen errichten und diese an ausländische Kunden verkaufen. Diese müssen dann nur unterschreiben, dass sie keinen Ferien- oder Zweitwohnsitz begründen – schon ist die Sache erledigt und die Widmung umgangen. Kontrollen finden ja keine statt“, ärgert sich Lubach. Derartige Beispiele gebe es in Fieberbrunn genug.

„Die Wohnungen stehen dann fast das ganze Jahr leer, die Jalousien sind heruntergelassen und es wirkt wie eine Geistersiedlung. Das kann es für unser schönes Fieberbrunn wohl nicht sein. Und der negative Effekt dabei: Die Grundstückspreise steigen ins Unermessliche und sind für Einheimische schon jetzt kaum mehr leistbar“, fährt Lubach fort.

Projektbetreiber Raiffeisen Immobilien Treuhand Kitzbüheler Alpen GmbH wollte gegenüber der TT keine Stellungnahme abgeben. Bürgermeister Walter Astner wohnt selbst in diesem Gebiet und teilt die Befürchtungen der Anrainer nicht: „Die Petition wurde im Bau- und Raumordnungsausschuss behandelt. Aber ich glaube, dass nicht jeder genau gewusst hat, was er da unterschreibt.“ Das Projekt sei an dieser Stelle bezüglich Verkehr und Kanal absolut verträglich und füge sich ins Siedlungsgebiet ein. Schon im Vorfeld zu unterstellen, dass Zweitwohnsitze gebaut werden, findet Astner jedenfalls vermessen.