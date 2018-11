Ausländeranteil in Osttirol am geringsten

Von Catharina Oblasser

Lienz – Die Bevölkerungsstatistik des Landes Tirol widmet sich in ihren jährlichen Übersichten nicht nur Geburten, Todesfällen und der Zu- und Abwanderung, sondern auch sehr eingehend dem Thema „Staatsangehörigkeit der Wohnbevölkerung“. Für das Jahr 2017 weist die Statistik einen Ausländeranteil von 15,5 Prozent für das Bundesland Tirol aus, wobei als „Ausländer“ alle Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft, aber mit Tiroler Wohnsitz gelten. Vor zehn Jahren, 2008, waren es erst 10,5 Prozent, der Anteil klettert stetig nach oben. Innsbruck-Stadt führt die Tabelle 2017 mit einem Anteil von 25,8 Prozent an, der Bezirk Landeck ist in Nordtirol mit 10,2 Prozent Schlusslicht.

Blickt man hingegen auf Osttirol, so finden sich hier nur 5,4 Prozent Ausländer – ein deutlicher Abstand. Vor zehn Jahren, 2008, lag der Wert bei 3,3 Prozent. So wie in Nordtirol ist der Anteil von Deutschen im „Ausländerpool“ auch im Bezirk Lienz am größten. Anders sieht es bei türkischen Staatsbürgern aus: Sie machen in Osttirol nur einen verschwindend geringen Prozentsatz aller Nicht-Österreicher aus.

Woran das liegt, beschreibt die Lienzer AMS-Leiterin Doris Batkowski so: „Als es in den 1960er- und 1970er-Jahren zum Gastarbeiter-Zuzug nach Österreich kam, gab es in Osttirol keine Arbeitsplätze für diese Personen. Deshalb richtete sich deren Interesse auch nicht auf den Bezirk Lienz.“ Als weiteren Grund nennt Batkowski den Kinderreichtum, der bis in die 1990er-Jahre vorherrschte. „Es gab also im Bezirk genug Arbeitskräfte-Potenzial und damit keinen Grund, Arbeiter von auswärts zu suchen.“ Diese Bedingungen von damals würden noch bis heute nachwirken, obwohl die Voraussetzungen heute ganz anders seien, so die AMS-Leiterin. „Wenn es woanders, zum Beispiel in der Inntalfurche, eine türkische oder ex-jugoslawische Community gibt, dann wollen Zuzügler aus diesen Ländern auch dahin, nicht nach Osttirol.“

Wirtschaftskammer-Obmann Michael Aichner sieht es ähnlich. „Der Bezirk Lienz war früher nicht attraktiv für Arbeitssuchende. Es gab wenige Möglichkeiten.“ Somit blieben die „Gastarbeiter“ aus und mit ihnen der Nachzugseffekt aus den betreffenden Ländern.