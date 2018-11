Neue Ausbildung zur pädagogischen Assistenz in Zams

Zams – Die Bildungsanstalt für Elementarpädagogik Zams (BAfEP) erweitert im Schuljahr 2019/20 ihr Ausbildungsangebot. Geplant ist neben der bestehenden fünfjährigen höheren Schule für Kindergartenpädagoginnen oder Kindergartenpädagogen eine Fachschule für Assistenzberufe. Diese soll drei Jahre dauern. Absolventen qualifizieren sich als pädagogische Assistenzkräfte für Kindergarten, Krippe und Hort.

Das neue Angebot wird am Tag der offenen Tür, am Mittwoch, den 28. November, im Katharina-Lins-Saal vorgestellt. Um 12 Uhr findet die Präsentation statt. Informationen zur fünfjährigen bestehenden Schule, inklusive zweier neuer Schwerpunkte, gibt es um 10 Uhr. Anmeldeschluss für die BAfEP ist am 18. Jänner 2019, die praktischen Eignungsprüfungen beginnen am 28. bzw. 29. Jänner 2019. (mr)