Achenseer Museumswelt lockt mit neuen Hinguckern

Von Walter Zwicknagl

Eben – Die Kinderwunderwelt in der Achenseer Museumswelt in Maurach-Eben ist für die kleinen Besucher schon lange ein Magnet. Auf Knopfdruck gerät Leben in das Szenarium und der Besucher wird in verschiedene Länder entführt. Aber schon bald soll sich auch einiges rund um drei Eisenbahn-Modelllandschaften tun. „Eine der Anlagen haben wir sogar mit einem Kran aus einem Haus geholt“, lacht Obmann Erwin Unterkircher, während Josef Hechenblaickner, der 32 Jahre Betriebsleiter der Rofanseilbahn war, sich um das Elektrische bei der Bahnmontage kümmert. „Da liegt noch einiges an Arbeit vor uns“, sagt er und zeigt auf ein von ihm in den vergangenen Monaten gefertigtes Modell mit dem er auch einem Laien verdeutlichen will, wie elektrische Maschinen und Geräte funktionieren. „Das habe ich zum 55. Maturajubiläum gebaut“, erklärt er nicht ohne Stolz.

An Land ziehen konnte der 21-köpfige Museumsverein erst jüngst eine Bauernwerkstatt, die noch aufzubauen ist. Neben einer Unzahl alter Traktoren, einer Schlossereiwerkstatt, dem Heck eines Achenseeschiffes und Historischem zum Feuerwehrwesen stehen am Museumsgelände auch vier Straßenwalzen, die beim Bau der Autobahn im Unterland zum Einsatz kamen. „So um die 15.000 Kilogramm wiegt ein Stück und das ohne Befüllung der Räder“, weiß Unterkircher. Schmunzeln muss man, wenn man die technischen Erfindungen des Lenggriesers Peter Stöckl betrachtet. Denn immer wieder sorgt der „Daniel Düsentrieb“ des Vereins für Überraschungen.

Straßenwalzen und kuriose Erfindungen eines Bayern. - Zwicknagl

Bei der Museumsweihnacht am 8. Dezember wird ab 12 Uhr wird bei freiem Eintritt zum Backen von Keksen, zum Ponyreiten, zu heimischen Schmankerln und der musikalischen Unterhaltung mit den Terfener Weisenbläsern und dem Arzberger Zwoagsang geladen.