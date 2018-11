Hilfe per Knopfdruck auch außer Haus

Wörgl – Der Hausnotruf des Roten Kreuzes hat sich bereits durchgesetzt. An die 1500 Personen haben in den Bezirken Kitzbühel, Kufstein und Schwaz diesen Dienst beim Roten Kreuz abonniert. Dabei kann mit Hilfe eines kleinen Handsenders, der wie eine Uhr oder wie eine Kette getragen wird, per Knopfdruck in den eigenen vier Wänden rund um die Uhr Hilfe geholt werden. Das Gerät stellt eine Verbindung zu einem Rotkreuz-Mitarbeiter in der Leitstelle her, der die nötigen Schritte einleitet. Zum bewährten System kommt nun noch ein in Tirol neues dazu. In den drei Bezirken Kufstein, Kitzbühel und Schwaz wurde das Projekt Rufhilfe Tirol gestartet, das vom Ablauf her fast gleich funktioniert. Neu ist, dass auch außerhalb des Hauses Hilfe gerufen und dann punktgenau dank GPS-Ortung zum Notfallort geschickt werden kann. Notwendig ist dafür ein Handynetz, wobei sich das Gerät automatisch in jedes einwählt.

In den drei Bezirken haben sich in kurzer Zeit bereits 147 Personen dafür angemeldet, wie Bernhard Gschnaller, GF Kitzbühel, Stephan Vitéz, GF Kufstein, und Astrid Stecher, GF Schwaz, bei der Präsentation mit Vertretern der Herstellerfirma Libify erklärten. Mit dem neuen Notrufsystem will man auch jüngere Nutzer, unter anderem Sportler, ansprechen. (TT, wo)