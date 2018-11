Ein Stück Glungezer für zu Hause

Tulfes – Ab der heurigen Wintersaison verkehrt am Glungezer (Sektion 1) eine moderne 10er-Kabinenbahn, die Sessel des alten Doppelsesselliftes haben ausgedient – und stehen nun für Nostalgiker zum Verkauf: Insgesamt 170 Doppelsessel werden zum Stückpreis von 180 Euro feilgeboten. „Die Idee ist, ein Stück Glungezer mit nach Hause zu nehmen“, erklärt Bahn-Geschäftsführer Walter Höllwarth. Und das Interesse sei durchaus gegeben, man habe schon einige Sessel verkauft. „Manche Leute erwerben sie als Geschenk, etwa zum 50. oder 60. Geburtstag – mit der passenden Sesselnummer.“ Da jede Nummer natürlich nur einmal vorhanden sei, habe man Interessenten auch schon geraten, die gewünschte Zahl einfach nachdrucken zu lassen, schmunzelt Höllwarth. Ein anderer Herr möchte den Sessel einem Freund, der am Glungezer Ski fahren gelernt hat, zur Hochzeit schenken. „Einige wollen sie sich auch als Schaukel in den Garten stellen.“ Sogar aus Deutschland habe er Anrufe und E-Mails erhalten (Interessiert­e melden sich unter w.hoellwarth@glungezerbahn.at).

Bei den Arbeiten an der neuen Bahn sei man „termingerecht unterwegs“, berichtet Höllwarth. Derzeit sei man mit dem Einhängen der Gondeln beschäftigt, „zugleich laufen vielfältige Adaptierungsarbeiten bei Diensträumen, Kasse und Außenanlagen“. Der Gemeinde Tulfes sei es zudem gelungen, Grund zu erwerben, auf dem eine weitere Parkebene für ca. 50 Fahrzeuge angelegt werden kann. Die Konzession durch die Seilbahnbehörde soll am 21. Dezember erteilt werden, am 22. 12. soll die neue Bahn für die allgemeine Nutzung freigegeben werden. (md)