Freiwilligentag in Vorbereitung

Von Thomas Parth

Imst, Roppen – Beim neunten Freiwilligentag am 19. März des kommenden Jahres wird einer Vielzahl von Menschen selbstloses Engagement näher gebracht. „Dafür suchen wir von der Freiwilligenpartnerschaft Tirol Vereine, Organisationen und Sozialeinrichtungen mit konkreten Projektideen“, startet Marlies Trenkwalder ihren Aufruf. Die Projekte reichen vom Bau eines Hochbeets bis hin zum gemeinsamen Kochen oder der Gestaltung kreativer Freizeitaktivitäten sowie der Idee, „einfach nur Zeit zu schenken“, weiß Trenkwalder, die schwärmt: „Durch das Know-how und die zeitlichen Ressourcen von Freiwilligen wird scheinbar Unmögliches möglich.“

Allein heuer im März waren rund 400 Freiwillige in 49 Projekten in ganz Tirol aktiv. „Letztes Jahr“, erinnert sich Trenkwalder, „war der Freiwilligentag beim Roten Kreuz in Imst zu Gast sowie in der Computeria. Und im Haus Elisabeth, dem Seniorenheim in Silz, haben sieben Schüler einen Wellness­tag für die Heimbewohner gestaltet.“

Beim Freiwilligenzentrum Bezirk Imst handelt es sich um eine Initiative von Land Tirol und Caritas sowie weiterer Kooperationspartner. Der Erfolg der vorangegangenen Freiwilligentage rechtfertigt die frühzeitigen Vorbereitungen für das kommende Jahr.

„Jetzt können alle mit einer guten Idee die Chance nutzen und sich noch bis zum 15. Dezember beim Freiwilligenzentrum Bezirk Imst anmelden“, ruft Trenk­walder zur Teilnahme auf. Telefonkontakt: 05417/20018 oder via E-Mail: marlies.trenk­walder@regio-imst.at.