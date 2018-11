Seniorenbund kürte neuen Bezirksobmann

Landeck – Der 85-jährige Sepp Schlögl, seit 2003 Bezirksobmann des VP-Seniorenbundes, sah die Zeit gekommen, um seine Führungsaufgabe in jüngere Hände zu legen. Sein Nachfolger ist kein Unbekannter: Pepi Raich, Bürgermeister der Gemeinde Kaunertal, darf sich über volles Vertrauen der Bezirksversammlung freuen. Diese hat ihn am Montag einstimmig zum neuen Chef gewählt. Das Ergebnis freue ihn, „ich nehme die Wahl demütig an“, sagte Raich. Und: „Der Obmann allein kann jedoch nichts bewegen, wenn er nicht starke Ortsgruppen hinter sich hat.“ Der Stellvertreter von Raich kennt sich in der Gemeindepolitik ebenfalls aus – es ist der frühere Bürgermeister von Ischgl, Herbert Aloys. Schriftführer Johannes Schönherr komplettiert die neue Bezirksführung des Seniorenbundes.

Lobende Worte für die Leistungen von Schlögl fand Landtagsvizepräsident und ÖVP-Bezirksobmann Toni Mattle: „Lieber Sepp, du hast dich viele Jahre mit viel Herzblut für die Senioren eingesetzt, vor allem auch in turbulenten Zeiten.“ (TT, hwe)