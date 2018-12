Drei Tiroler verhalfen zum Koch-WM-Titel

Innsbruck – Das hat es noch nie gegeben. Und deswegen war der Jubel groß. Wohl aus diesem Grund klang der Innsbrucker Thomas Penz am Freitag auch noch müde. In der Nacht zuvor war er als Teil des Jugend-Nationalteams des Österreichischen Kochverbandes (VKÖ) von Luxemburg zurückgekommen. Dort hatten die Österreicher beim „Culinary World Cup“ ordentlich aufgekocht: So gut, dass sie zweimal Gold und in der Gesamtwertung den Weltmeistertitel holten. „Ich habe das Ganze noch nicht realisiert“, erzählte Penz.

Doch der 23-Jährige, der im Hotel Penz in Innsbruck arbeitet, war nicht der einzige Tiroler in dem Team. Mit Michael Ploner (Hotel Central/Nauders) und dem Innsbrucker Celino Waldner (Hangar 7/Salzburg) bildete er ein Tiroler Trio, komplettiert durch Manuel Hammerl (Landhaus Bacher/Mautern) und Agnes Karrasch (Steirereck/Wien).

Doch ohne Fleiß kein Preis: „In den vergangenen Wochen haben wir Hunderte Stunden für den Wettkampf investiert. Und als Team haben wir super funktioniert“, so Penz. Beim „Culinary World Cup“ – einem der drei größten Kochwettbewerbe weltweit – mussten die Österreicher u. a. ein Drei-Gang-Menü für 70 Personen in sechs Stunden kochen. Die Lebensmittel und Behelfsmittel wurden übrigens alle mit zwei Lkw nach Luxemburg gefahren, doch der Aufwand hat sich gelohnt.

Dass erstmals ein österreichisches Jugend-Nationalteam den WM-Titel erreicht hat, brachte Mike P. Pansi, VKÖ-Präsident, ins Schwärmen. „Diese Leistung ist großartig und nicht in Worte zu fassen.“ Die „Außenseiter“ aus Österreich hätten Favoriten wie jene aus Skandinavien und der Schweiz vom Herd gefegt. (i.r.)