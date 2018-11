Paulus Rusch: Weihe vor 80 Jahren

Vor genau 80 Jahren, am 30. November 1938, wurde Paulus Rusch in Innsbruck zum Titularbischof von Lycopolis geweiht. Der gelernte Banker, der im Alter von 24 Jahren zur Theologie wechselte und am 26. Juli 1933 in Innsbruck zum Priester geweiht wurde, leitete zum Zeitpunkt seiner Bischofsweihe die Apostolische Administratur Innsbruck-Feldkirch der Diözese Brixen.

26 Jahre später, am 26. September 1964, ernannte Papst Paul VI. Rusch zum ersten Bischof der neu gegründeten Diözese Innsbruck. 1980 trat er zurück und lebte fortan — bis zu seinem Tod am 31. März 1986 — im Kloster der Barmherzigen Schwestern in Zams. An Bischof Rusch erinnert heute noch das 1968/69 errichtete „Bischöfliche Studentenheim der Diözese" in Innsbruck, das Ruschs Nachfolger Reinhold Stecher 1984 in „Bischof-Paulus-Heim" umbenannte. (TT)