Die Gute Geschichte: Wo Elefant und Biene zur Krippe kommen

Breitenwang – 15 Kinder zwischen drei und acht Jahren sitzen aufgeregt im Kreis. Vorne steht Lucy Weissensteiner – sie ist in ihrem bunten Kleid und Kopfschmuck der Blickfang. In Uganda aufgewachsen und seit zehn Jahren in Tirol lebend, bringt sie den Kindern an diesem Adventnachmittag im Pfarrstadl von Breitenwang ihr Land und ihre Erinnerungen an Weihnachten näher.

Wo denn wohl Afrika auf der Weltkarte zu finden ist? Ein Bub geht nach vorne und zeigt zielgenau auf den richtigen Kontinent. Und welche Tiere es in Afrika wohl gibt? Blitzschnell strecken die Kinder die Hände in die Höhe und nennen Löwen, Affen, Giraffen und Elefanten, aber auch Gazelle, Gnu und Hyäne. Lucy erzählt weiter, von dem Leben als Kind in einem ugandischen Dorf und vor allem von Weihnachten. „Die Kinder in meiner Heimat freuen sich sehr auf Weihnachten, weil sie dann eine Limo und ein neues Gewand bekommen“, nennt sie die bescheidenen Wünsche. Es ist ein großes, fröhliches Fest, an dem die ganze Großfamilie zusammenkommt. Im Freien wird gesungen, getanzt und gegessen, es gibt besondere Speisen und viel zum Essen. „Und gibt es Schnee?“, wollen die Kinder wissen. Lucy lacht und erklärt, dass es das ganze Jahr über warm ist in Uganda. Als Weihnachtsbäume werden Zypressenbäume aufgestellt und mit Watte geschmückt, das soll den Schnee nachahmen.

„Die Kinder in meiner Heimat haben nicht so viele Spielsachen. Wenn, dann sind sie selbstgemacht“, leitet Lucy­ zur Basteleinheit über. Aus alten T-Shirts schneiden die Kinder in Breitenwang unter ihrer Anleitung bunte Stoffstreifen. Einen Streifen nach dem anderen rollen sie zu einem kleinen Ball zusammen, der am Ende umwickelt wird. Und schon sausen die bunten Bälle durch den Raum. Auch für die Kinder in Tirol braucht es oft wenig, um Freude zu haben.

„Mir gefällt besonders, dass Reichtum in Uganda bedeutet, eine große Verwandtschaft zu haben“, meint eine aufmerksam zuhörende Großmutter am Ende des Adventnachmittags. Jedes Kind darf sich eine Weihnachtskarte zum Ausmalen und einen besonderen Adventkalender von Bruder und Schwester in Not mit nach Hause nehmen. Und was haben die Tiere in Afrika mit Weihnachten zu tun? In der Adventkalendergeschichte machen sich alle Tiere auf den Weg, um das Kind in der Krippe zu besuchen. Vom großen Elefanten über die Giraffe bis zur kleinen Biene. (TT)