Der Christbaumbauer hat’s „gneatig“

Von Hubert Daum

Arzl i.P. – Schon alles beisammen für Weihnachten? Auch den Christbaum? Regionalitätsfans haben es damit im Tiroler Oberland besonders schwer, denn die 30.000 Tiroler Christbäume, die jedes Jahr verkauft werden, sind im Unterland verwurzelt. Nicht alle! Seit rund drei Jahren ist man im Umfeld von Imst nicht mehr ausschließlich auf die großen Handelsketten angewiesen, denn in Arzl im Pitztal hat sich der Vollerwerbsbauer Stefan Zangerl auf das Abenteuer Christbaum­anbau eingelassen.

„Die Idee habe ich im Unterland geklaut“, gesteht der einzige Christbaumbauer im Oberland. „Als ich im Kolsassberg einem Freund bei der Christbaumernte half, dachte ich, dies müsste auch bei uns funktionieren.“ 2006 entschied der „Familienrat“, die Idee in die Tat umzusetzen. Zangerl: „Wir haben relativ viele Steilflächen um unseren Hof, die sind für einen Bauern ziemlich wertlos.“ Also wurden immerhin 2,5 Hektar dem Christbaumanbau gewidmet und gleich tief in die Tasche gegriffen. „Rund 25.000 Euro haben wir in die Hand genommen“, ergänzt Bäuerin Bianca Zangerl, „und circa 10.000 Nordmanntannen pro Hektar gepflanzt“. Diese Sorte sei gefragt und wegen der tiefen Wurzeln resistent gegen Trockenheit.

Warum der Anbau von Christbäumen in der Bauernschaft nicht sehr gefragt ist? „Es dauert acht Jahre, bis du zum ersten Mal etwas verkaufen kannst. Eine klassische Investition in die Zukunft.“ Und es sei arbeitsintensiv: einfrieden, düngen, ständig den Wuchs beobachten und Saftfluss regulieren. Zangerl: „Wir mieten uns im Sommer von einem befreundeten Bauern sogar eine Herde Schafe der Rasse Shropshire. Die fressen das Gras und sind die einzige Rasse, die nicht an den frischen Trieben knabbert.“

Die „vernetzten“ Bäume gibt es ab Hof. - Daum

Heuer habe man es „gneatig“: Erstmal wurden 900 Bäume geerntet – an einem Tag. Nämlich drei Tage vor dem elften Vollmond, „dass sie nicht nadeln“. Die Nach­frage wachse stetig, neuerdings auch von Vereinen und Firmen. Und wer bis dato noch keinen Baum hat, könne sich bis zum 23.12. in der Plantage einen schönen aussuchen.