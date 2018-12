50 Jahre sind noch lange nicht genug

Kufstein – Wenn am Samstag der Judoclub Volksbank Tirol-Kufstein seine Weihnachts­gala in der Kufstein Arena abhält, so ist das eine ganz besondere Veranstaltung. Damit feiert nämlich der Verein sein 50. Bestandsjubiläum. Das halbe Jahrhundert Judosport in Kufstein ist untrennbar mit dem Namen Gasteiger verbunden. Lange ist die Liste der Medaillen, die die Judokas rund um Walter und Freia Gasteiger bei internationalen und nationalen Bewerben gesammelt haben. Tausende Kinder und Jugendliche haben beim mittlerweile pensionierten Lehrer-Ehepaar die Begeisterung für Bewegung und Sport mitbekommen, sei es als Judokas oder bei den Gymnastik- und Tanzkursen.

Der heute 79-jährige Walter Gasteiger kam erstmals als Zimmererlehrling in Innsbruck bei einem Selbstverteidigungskurs mit Judo in Berührung. Über die Zollwache führte sein weiterer beruflicher Werdegang zum Sportlehrer in Kufstein.

Als Judoka machte er sich besonders bei der österr. Nationalmannschaft einen Namen. 1968 gründete er dann in Kufstein den Judoclub. Eindrucksvoll ist die Bilanz seiner Funktionärstätigkeit: 25 Jahre war er Präsident des Judolandesverbandes Tirol, zudem Nationaltrainer und Vizepräsident des Österreichischen Judoverbandes für Leistungssport, dazu auch noch ASVÖ-Landes- und Bundes­fachwart, zudem Mitglied des Landessportrats Tirol. 1989 war ein besonderer Meilenstein mit dem Bau des Judozentrums Kufstein und Leitung der ASVÖ-Jugendspiele in Kufstein.

Noch länger ist die Liste der Auszeichnungen und Ehrungen der beiden Kufsteiner. Unter anderem trägt Walter Gasteiger die seltene Auszeichnung des 8. Dans. Judo ist für ihn eine ausgezeichnet­e Lebensschule. „Man lernt dabei, auch mit Rückschlägen und dem Verlieren umzugehen und Aggressionen abzubauen. Das ist für die Jugend wichtig“, sagt der 79-Jährige.

Was Walter für den Judosport ist, ist Freia für Tanz und Sportgymnastik. Zudem haben die beiden nicht weniger als 17 Jahre die Tanzmatineen der Schulen auf der Festung organisiert. Legendär auch die Auftritte der Faschings­gilde, gegründet vom Kufsteiner Ehepaar.

Schluss ist übrigens bei Clubpräsident Walter Gasteiger nach 50 Jahren noch nicht. Der Terminkalender für 2019 ist bereits wieder voll. (wo)