Die Gute Geschichte: „Im Dienst der Menschlichkeit“

Innsbruck – Christian Böhm aus Völs engagiert sich bereits seit 17 Jahren bei den Barmherzigen Schwestern, seit zwei Jahren in der Begleitung von älteren Menschen im Heim St. Vinzenz. Im Gespräch mit der Generaloberin des Ordens, Pauline Thorer, spricht er über Dankbarkeit, Herzlichkeit und die Freude, seine Zeit anderen Menschen zu schenken.

„Ich kann mich noch erinnern, wie ich als junges Mädchen angesprochen war vom Leben und Tun der Ordensfrauen, weil sie – so sah ich es zumindest ganz naiv – nicht mehr schauen müssen, was dabei herausschaut“, erinnert sich Thorer von den Barmherzigen Schwestern an ihre Jugend. „So wie ich dich erlebe, bedeutet dir diese Zeit, die du mit betagten Menschen verbringst, sehr viel. Warum stellst du einen Teil deiner Zeit dafür zur Verfügung? Du bekommst ja nichts zurück“, sagt Thorer. Der 75-jährige Christian Böhm antwortet: „Das gegenseitige Geben und Nehmen ist besonders in der Begegnung mit kranken und behinderten Menschen beglückend. Meine Dankbarkeit für meine Gesundheit lebt in dieser Zeit mitten unter uns.“ Anfangs habe er bei der Betreuung von dementen Menschen das Gefühl gehabt, in einem leeren Raum zu stehen. Bei seinem wöchentlichen Besuch habe er geglaubt, nicht wiedererkannt zu werden: „Im Laufe der Zeit konnte ich jedoch im Gesichtsausdruck und in den Reaktionen mit großer Freude erkennen, dass wir uns immer näherkommen. Dass mir dieser Fortschritt gelingt, hilflose Menschen froh zu machen, ist für mich zutiefst wertvoll und beglückend. Und genau diese Regungen sind es, die mich sehr bereichern“, freut sich Böhm.

Auf die Frage von Thorer, was für ihn eigentlich dabei „herausschaut“, sagt er: „Zuerst schon einmal eine große Freude, wenn ich das Heim St. Vinzenz betrete und die Herzlichkeit und Dankbarkeit der Barmherzigen Schwestern, der Hausleitung und des Pflegepersonals erlebe. Durch die Begegnung mit meinem Schützling, der sich doch in einer erheblichen demenziellen Situation befindet, ergeben sich dann immer wieder bei den Gesprächen neue Begebenheiten“, sagt Böhm. „Gerade den jeweiligen Zustand zu erkennen und zu reagieren, ist eine spannende Aufgabe.“

Christian Böhm organisiert regelmäßig Vorlesungen in der Bibliothek, zu denen sich immer wieder einige Bewohner einfinden. Durch deren Aufmerksamkeit und Zuwendung erfahre er besondere Wertschätzung und es ergeben sich anregende Gespräche. Für ihn schließt sich der Kreis in seinem privaten Umfeld: „Ich kann meine Erfahrungen im Dienst der Menschlichkeit und Nächstenliebe an meine Familie, Freunde und Bekannte weitergeben.“ (TT)