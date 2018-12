„Heute zehn mal so viele Tourengeher wie vor 20 Jahren“

Von Marina Rehfeld

Neustift – Minus 16 Grad. Während sich die Männer im Schnee zusammenkauern und ihre Rucksäcke an sich drücken, hebt der Hubschrauber mit lautem Getöse hinter ihnen ab. Die Rotorblätter wirbeln Schneepartikel in ihre Gesichter, Luft bekommt man kaum. Die Gruppe harrt aus. Schließlich legt sich das Schneegestöber, ein atemberaubendes Bergpanorama tut sich auf. Absolute Stille.

Techniker Paul Kössler überprüft die Instrumente. - Rehfeld

Der Schauplatz befindet sich überhalb der Franz-Senn-Hütte im Kleinen Horntal auf 2950 Metern Seehöhe. Die Sonne scheint, es ist bitterkalt. Hier – mitten im nirgendwo – befindet sich einer der vielen Arbeitsplätze von Rudi Mair und seinen Kollegen vom Tiroler Lawinenwarndienst (LWD). Unermüdlich sind sie im Einsatz, um die Gefahrensituation auf Tirols Bergen einschätzen zu können und täglich eine Lawinenprognose zu erstellen. Meist zu Fuß, im Winter etwa einmal pro Woche auch mit dem Hubschrauber.

Für Zehntausende Wintersportler ist die Arbeit des LWD überlebenswichtig. Zwölf bis 15 Menschen sterben in Tirol pro Jahr bei Lawinenabgängen. „Heute gibt es zehn mal so viele Tourengeher wie vor 20 Jahren“, so Mair. „Mehr Todesfälle als früher gibt es aber nicht.“ Während der Tiroler LWD-Chef mit seinem Kollegen Christoph Mitterer den Einsatz einer Sonde durchgeht, gräbt Patrick Nairz ein Loch, um ein Schneeprofil zu erstellen. Ein anstrengendes Unterfangen. Immerhin 1,5 Meter ist der Schnee hier hoch. Akribisch notiert der Ingenieur die Werte. Sein Kollege Christoph Mitterer lässt die Sonde zu Boden. Der sogenannte Snow Micro Pen (SMP) bohrt sich in die Tiefe – er misst den Eindringwiderstand des Schnees. Mitterer koordiniert das Euregio-Projekt „Albina“, das Lawinenlageberichte aus Tirol, Südtirol und dem Trentino auf der Website www.lawine.report zusammenführt.

LWD-Chef Rudi Mair und Christoph Mitterer besprechen den Einsatz des Messgeräts. - Rehfeld

Nun ist Paul Kössler gefragt. Der Techniker watet durch den Tiefschnee und klettert auf die Messstation, um die Instrumente zu überprüfen. In Tirol gibt es 200 solcher Stationen. Alle zehn Minuten werden Werte wie Temperatur und Windgeschwindigkeit nach Innsbruck geschickt und ausgewertet. Trotz der gefährlichen Arbeit in luftigen Höhen hat Kössler ein Lächeln im Gesicht. Seit 15 Jahren ist er dabei, Spaß macht ihm der Job immernoch: „Anders geht es nicht.“

Jetzt wird es hektisch. Der Hubschrauber kommt aus Obergurgl zurück, wo er zum Tanken war. Weniger als zehn Minuten bleiben für letzte Messungen. Schließlich kauern sich die Lawinenexperten wieder im Schnee zusammen, bis der Hubschrauber neben ihnen aufsetzt und die Männer zurück ins Tal bringt.