1482 km durchs Eis: Erster Mensch durchquert Antarktis ohne Hilfe

Antarktis — Als erster Mensch hat der US-Abenteurer Colin O'Brady die Antarktis allein und ohne Hilfsmittel durchquert. Der 33-Jährige brauchte auf Langlaufskiern 54 Tage für die 1482 Kilometer lange Strecke. Er erreichte am Mittwoch sein Ziel am Ross-Schelfeis am Pazifik nach einer letzten gewaltigen Kraftanstrengung: Die letzten 125 Kilometer legte er ohne Unterbrechung in 32 Stunden zurück.

Bereits 1996-1997 hatte der Norweger Borge Ousland die Antarktis allein durchquert. Er hatte sich aber teilweise von einem Gleitschirm ziehen lassen.