Norovirus in Wildschönauer Seniorenheim eingeschleppt

Von Jasmine Hrdina

Wildschönau – Eine schöne Bescherung sieht anders aus: Die Feiertage rund um Weihnachten verbrachten zwei Bewohner des Seniorenheims im Wildschönauer Ortsteil Oberau in Quarantäne. Denn wie sich just an Heiligabend herausstellte, hatten sich die beiden mit ansteckenden Noroviren infiziert.

Ausgerechnet zum „Fest der Familie“ musste das Heim vorsorglich abgesperrt werden – schließlich war die Infektionsquelle nicht bekannt, wie Heimleiter Otto Astl auf Nachfrage der TT erklärt. Wer seine Verwandten unbedingt besuchen wollte, durfte dies aber auch tun.

„Wir wissen derzeit noch nicht, woher der Virus stammt“, so Astl. Lebensmittel konnte man aber bereits als Quelle ausschließen. Die Vermutung liege nahe, dass sich eine Bewohnerin den Virus bei einem Krankenhausaufenthalt eingefangen hat. Wieder im Heim angekommen, dürfte sie ihre Zimmerkollegin angesteckt haben, so der Haus-Verantwortliche.

Die beiden Erkrankten sind seither in Quarantäne, die Hygienevorschriften wurden verschärft. „Die Maßnahmenkette funktioniert lückenlos, die Bezirkshauptmannschaft wurde bereits in Kenntnis gesetzt“, versichert Astl.

Die Zimmer würden täglich desinfiziert, Besucher dürfen die Räume nur mit Schutzkleidung betreten und müssen sich danach ebenfalls desinfizieren. Vier bis sechs Wochen lang bleiben diese Maßnahmen nun aufrecht. Aus der Quarantäne entlassen werden können die Patienten laut Astl, wenn bei ihnen 24 Stunden lang keine Symptome mehr auftreten.

Noroviren sind weltweit verbreitet und führen zu einer Entzündung des Magen-Darm-Traktes. Andauernder Durchfall und Brechreiz sind die häufigsten Symptome. Für Erkrankte ist es daher extrem wichtig, genügend Flüssigkeit aufzunehmen. Die Viren werden sehr leicht von Menschen auf andere übertragen, können aber auch über verunreinigte Gegenstände oder Lebensmittel aufgeschnappt werden. In Lebensgemeinschaften breiten sich Noroviren daher rasch aus, wenn nicht strenge Sofortmaßnahmen – wie die Abschottung der Erkrankten (Quarantäne) – ergriffen werden.

Vor fünf Jahren gab es im Wildschönauer Heim schon einmal einen Fall, erinnert sich Astl. „Damals kam ein Patient aus dem Krankenhaus zurück. Der positive Norovirus-Befund lag aber erst nach seiner Rückkehr vor.“

Besinnlich waren die Feiertage heuer nicht. Astl: „Wir hoffen, der Start ins neue Jahr verläuft besser.“