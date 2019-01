Feuerwehrball kommt ins Kino: Werbeclip aus Osttirol

Von Catharina Oblasser

Iselsberg-Stronach — Alarm ertönt. Die Feuerwehrmänner rennen zu den Spinden, um sich umzuziehen. Dann nehmen sie vor dem Feuerwehrhaus Aufstellung, um auf den Einsatzbefehl zu warten.

So weit alles wie gewohnt, was da im Video der FF Iselsberg-Stronach zu sehen ist. Doch der Einsatzbefehl von Kommandant Michael Eder ist alles andere als gewöhnlich: „Getränkeentnahme in Bar. Verteilung durch die Kellner. Musikgruppen unterhalten euch im Saal und in der Lounge. Zum Feuerwehrball vor!"

Video von YouTube Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von YouTube. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Ungewöhnlich ist auch der Aufführungsort des Clips: Er läuft als einminütige Kinowerbung im Nachmittags- und Abendprogramm des Lienzer CineX. Beworben wird damit der Feuerwehrball in der Osttiroler Gemeinde Iselsberg-Stronach, der traditionell am 5. Jänner jedes Jahres stattfindet.

„Seit 2006 veranstalten wir den Ball im Gemeindezentrum", sagt Eder. „Letztes Jahr kamen nicht ganz so viele Besucher wie erhofft. Deshalb haben wir uns etwas Besonderes ausgedacht." Eine Arbeitsgruppe mit dem Kommandanten als Leiter schrieb das Drehbuch, die zehn Rollen übernahmen Feuerwehrmänner aus der Arbeitsgruppe. „Gedreht wurde das Ganze in zwei Tagen", schildert Eder. Dabei war entsprechender Ernst gefragt. „Es ist schon vorgekommen, dass jemand während der ungewöhnlichen Dreharbeiten plötzlich lachen musste. Doch letztlich hat alles gut geklappt." Das technische Know-how steuerte Clemens Pilch bei, ein Filmproduzent aus Dölsach.

Seit Anfang Dezember läuft der Werbeclip im Lienzer Kino. Dort kam man den freiwilligen Helfern sehr entgegen. „Sonst hätten wir uns diese Werbung über einen ganzen Monat gar nicht leisten können", meint Eder.

Am 5. Jänner 2019 ab 20 Uhr ist es wieder so weit: Da steigt der Ball der FF Iselsberg-Stronach im Gemeindezentrum. Musik kommt vom Osttirol Express und von den Kleinstadthelden. Karten gibt es bei den Feuerwehrleuten und an der Abendkasse. Ein Gratistaxi wird angeboten.