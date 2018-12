Konfrontation mit dem Tod: “Da stirbt in einem etwas mit“

Von Michaela S. Paulmichl

Mühlbachl – Die unter der Brust gefalteten Hände umfassen eine Sonnenblume, auf der Bettdecke haben Betreuer bunte Rosenblütenblätter verstreut, auf einem kleinen, roten Herz steht in Großbuchstaben das Wort „Liebe“. Im Annaheim in Mühlbachl bei Matrei ist an diesem Nachmittag eine Bewohnerin gestorben – in Frieden und Würde. So wie es der letzte Wunsch aller ist, die in dem Seniorenheim leben, wie Monika Islitzer sagt. Sie ist die Pflegedienstleiterin in dem Wohn- und Pflegeheim. Etwa 90 Prozent der Bewohner haben höhere Pflegestufen.

„Das Heim ist der letzte Wohnort im Leben, das ist jedem bewusst, der hierherkommt. Aber wenn es dann so weit ist, ist es doch immer schwierig“, sagt dessen Leiter Karl Thurnbichler über ein von vielen verdrängtes Thema, das betrifft auch die Familien. „Jemanden zu verlieren, ist immer schmerzhaft. Wir sind nicht auf Verlust eingestellt.“ Das gelte auch dann, wenn die Eltern schon 80, 90 sind. „In Erinnerung bleibt immer die gemeinsame Zeit.“

Wer in einem Seniorenheim arbeitet, wird immer wieder mit dem Tod konfrontiert, für die Mitarbeiter finden deshalb regelmäßig Schulungen in Sterbebegleitung statt. Die wichtigste Botschaft: Der Tod gehört zum Leben. „Und damit entsprechend umzugehen, ist Teil unseres Berufs“, meint Pflegedienstleiterin Islitzer. Die Mitarbeiter bauen eine Beziehung zu den Bewohnern auf, die an diesem Tag verstorbene Frau hat etwa ein Jahr im Annaheim gelebt. „Aber wenn ein Angehöriger stirbt, dann ist das anders. Da stirbt in einem selbst immer etwas mit.“

Die älteren Menschen selbst stünden dem Thema meistens differenzierter gegenüber, oder, wie eine Mitbewohnerin regelmäßig sagt: „Und die Nächste bin dann i.“ Wirklich schlimm aber ist immer der Tod eines Kindes. Die Dame, die selbst schon über 90 war und ihre Tochter verloren hat, fragte sich: „Warum war das nicht ich?“

Noch einmal Blattln mit Kraut essen, die so gut geschmeckt haben – so wie beim Geburtstag. Das ist einer der Wünsche, den die Heimmitarbeiter gerne erfüllen. Noch viel wichtiger ist aber Seelenfrieden. Nicht immer können die Pflegenden dazu beitragen. Wenn es aber wie so oft darum geht, Familienzwistigkeiten aus der Welt zu schaffen, solange das noch möglich ist, versuchen sie, mit den Angehörigen Kontakt aufzunehmen. Islitzer: „Wir haben immer wieder beobachtet, dass es Menschen sehr schwer fällt zu gehen, wenn es nicht zu einer Aussprache gekommen ist.“ Meistens geht es dabei um eine beeinträchtigte Eltern-Kind-Beziehung. „Man kann sich gar nicht vorstellen, welche Szenen sich da abspielen!“

Ein Beispiel dafür ist eine hochbetagte, im Sterben liegende Frau, die ihre Tochter – damals noch im Teenageralter und schwanger – einst fortgeschickt hatte. Das Kind wurde ihr abgenommen, all die Jahre gab es keinen Kontakt. „Die Mutter konnte nicht sterben, ohne sich mit ihr auszusöhnen.“ Über Umwege fanden sie die Telefonnummer der Tochter heraus, doch diese weigerte sich und meinte, ihre Mutter habe ihr Leben zerstört. Als gegen Abend eine Frau die Stiege heraufkam, hätten alle sofort gewusst, dass sie es war. Nach der Aussprache meinte sie, dass ihr dieser letzte Besuch gutgetan habe, eine halbe Stunde später starb die Mutter. Islitzer: „Wir haben immer wieder solche Fälle beobachtet.“

Einmal im Jahr werden die Angehörigen der Verstorbenen noch einmal zu einer gemeinsamen Verabschiedung eingeladen, viele nehmen die Gelegenheit wahr. Thurnbichler: „Im ersten Trauerjahr wird die Abwesenheit eines vertrauten Menschen immer als besonders schlimm empfunden. Denn alles findet ein erstes Mal ohne ihn statt, wie kürzlich Weihnachten.“