Schwaz und Ramsau lassen es einen Tag früher krachen

Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz, Ramsau i. Z. – Wer nicht mehr bis zum 31. Dezember auf das Feuerwerk warten will, ist in Schwaz oder Ramsau goldrichtig. Denn dort wird Silvester um einen Tag vorverlegt.

Egal, ob es regnet, stürmt oder schneit: Bereits zum 19. Mal wird in Ramsau zur Vorsilvester-Party am 30. Dezember geladen. „Wir hatten vom Föhnsturm bis hin zu einem halben Meter Neuschnee schon jede Witterung. Aber da kennen wir nichts. Wir haben auch bei minus 16 Grad die Glühweingeräte mit heißem Wasser wieder aufgetaut“, sagt Organisator Georg Huber von der Ramsauer Schützenkompanie. Das Fest findet bei jeder Witterung statt.

Der Aufwand dafür werde aber jedes Jahr größer. „Ich habe über 70 Seiten an Sicherheitsbestimmungen abzuarbeiten“, sagt Huber. Das gehöre heutzutage einfach dazu. Ohne Securitys sei ein Fest dieser Größenordnung nicht mehr machbar. Trotzdem wolle man wie jedes Jahr keinen Eintritt verlangen. „Und das wird auch so bleiben“, sagt Huber. Nur vom Ausschank könne man das Vorsilvester nicht finanzieren – aber mit jeder Menge Sponsoren.

Gefeiert wird in Ramsau am Dorfplatz beim Musikpavillon ab 18 Uhr. Musikalisch sorgen die Zillertaler Mander und DJ Alex für gute Stimmung. „Wir haben sehr viele Anfragen von Bands bis nach Niederösterreich. Aber wir wollen eine lokale Gruppe auf der Bühne haben“, sagt der Organisator.

Mit guter Musik lockt auch die Vorsilvester-Party am Schwazer Stadtplatz. Dort lässt es die Torpedos Live-Band krachen. Ebenfalls auf der Bühne stehen Daimyo Jackson als Michael-Jackson-Double und DJ Roseo. Weiters sind Walking Acts, eine Tombola und eine LED-Hula-Hoop-Show-Einlage geplant. Beginn ist um 20.30 Uhr. Die Stadt bietet zudem einen kostenlosen Shuttlebus in die umliegenden Gemeinden.

Um Mitternacht punkten dann beide Veranstaltungen mit einem farbenfrohen Feuerwerk.

Am 31. Dezember wird in Schwaz gleich noch einmal der Jahresausklang gefeiert – und zwar für die Kleinen. Beim Kinder-Silvester stehen von 14 bis 16.30 Uhr Spiel, Spaß und Spannung auf dem Programm. Gefeiert wird im SZentrum. Von Glücksbringer-Basteln über Kinderschminken bis hin zum Mitmachzirkus erwartet die Kinder ein breites Programm. Um 14.45 Uhr ist zudem das Musical „Arielle“ zu sehen. Anstatt eines Feuerwerks lassen die Kleinen dann am Vorplatz des SZentrum Luftballone mit selbstgebastelten Glückwunschkarten in den Himmel aufsteigen.