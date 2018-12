Silvester-Feuerwerk: Was in Tirol erlaubt ist und was nicht

Innsbruck — Ihr Feuerwerk ist den Österreichern fast schon heilig, gehört zum Jahreswechsel wie der Christbaum zu Weihnachten. Jeder dritte Österreicher deckt sich für den letzten Tag des Jahres mit Pyrotechnikartikeln ein, wie die Tiroler Landesorganisation der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) bekannt gibt. 57 Euro lassen sich die Hobby-Pyromanen diesen Spaß durchschnittlich kosten. „Im Trend liegen nach wie vor Raketen, aber auch Verbundfeuerwerke, Feuerwerk-Batterien mit langer Laufzeit, kommen immer mehr", berichtet der Berufsgruppensprecher des Pyrotechnik-Handels der WK Tirol, Christoph Riedl.

Am Silvestertag werden die Einkäufe dann stolz gezündet. Dabei gilt auch am 31.12. keine Ausnahme, ein Irrglaube, der in der Bevölkerung aber weit verbreitet ist. Das Pyrotechnikgesetz kenne gar kein Silvester, wie es von der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck-Land heißt. Höchstens der Bürgermeister könnte eine Ausnahmeverordnung erlassen, die es aber für Innsbruck und andere Tiroler Städte (mit ganz wenigen Ausnahmen) in letzter Zeit laut BH nicht gegeben hat.

Feuerwerksraketen im Stadtgebiet verboten

Daher gilt: Feuerwerkskörper der Kategorie F2 — u. a. Raketen — sind ab 16 Jahren erlaubt und nach dem Pyrotechnikgesetz im Stadtgebiet verboten. Trotzdem werden sie in den Städten immer wieder — fast selbstverständlich — in die Luft geschossen.

Das liegt vor allem an der schwierigen Kontrolle dieser Straftaten zwischen Menschenmengen und Rauch: Für die Polizei sind Täter schwer ausfindig zu machen. „Es ist direkt nach dem Zünden, wenn die Polizei das Geräusch wahrnimmt, bereits schwierig zu sagen, wer die Rakete abgeschossen hat", erklärt Othmar Sprenge¬r von der Landespolizeidirektion.

Einteilung und Kategorien Kategorie F1: Feuerwerkskörper, die eine sehr geringe Gefahr darstellen, Verwendung innerhalb von Wohngebäuden möglich, sofern in der Bedienungsanleitung vorgesehen (z.B. Feuerwerksscherzartikel). Ab 12 Jahre Kategorie F2: Feuerwerkskörper, die eine geringe Gefahr darstellen. Verwendung im Freien vorgesehen. Frei erwerbbare (Altersbeschränkung) Knallkörper, Raketen. Ab 16 Jahre Kategorie F3: Feuerwerkskörper, die eine mittlere Gefahr darstellen Ab 18 Jahre und Bewilligung Kategorie F4: Feuerwerkskörper, die eine große Gefahr darstellen. Ab 18 Jahre und Bewilligung.

Beschwerden und Strafen

Schall und Rauch ist das Pyrotechnikgesetz dennoch nicht, denn eingeschritten wird bei einem eindeutigen Verstoß selbstverständlich, betont Sprenger. Beschwerden und Strafen gebe es — besonders zu Silvester — immer wieder. Besonders in der Nähe von Kirchen, Gotteshäusern, Krankenanstalten, Kinder-, Alten- und Erholungsheimen, sowie Tierheimen und Tiergärten, denn dort ist jegliche Pyrotechnik, auch jene der niedrigsten Kategorie F1, untersagt. Viele halten sich aber nicht daran.

Video von APA Videoplattform Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von APA Videoplattform. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

„Das sind dann ganz typische Beschwerden", berichtet Sprenger. Grundsätzlich gebe es viele, die sich an die geltenden Regeln halten, allerdings auch jedes Jahr wieder einige Unbelehrbare, resümiert die Tiroler Polizei.

Aufpassen muss man aber nicht nur im Stadtgebiet: Auch wer außerhalb Raketen zündet, hat sich an Regeln zu halten — sonst drohen Klagen: Etwa wenn der Müll anschließend nicht verräumt werde, könne der Grundbesitzer zivilrechtliche Schritte einleiten, wie die BH Innsbruck-Land informiert.

Ungekennzeichnete Böller verboten

Umso mehr wird — in Deutschland und in Österreich — vor ungekennzeichneten Böllern gewarnt, wie sie vielfach im Internet angeboten werden. In Deutschland wurde dazu erst Anfang des Monats eine Razzia mit Festnahmen durchgeführt, 57 Verdächtige wurden europaweit festgenommen.

Das Pyrotechnikgesetz verbietet hierzulande alle Feuerwerkskörper, die kein¬e Klassenangabe, Bezeichnung, Gebrauchsanweisung und Altersbeschränkung in deutscher Sprache aufweisen. Der Besitz und die Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen ohne Kennzeichnung (illegal eingeführt oder selbst hergestellt) sind verboten. Verstöße gegen die Verbote können laut Polizei mit bis zu 3600 Euro oder drei Wochen Gefängnis geahndet werden.

Kennzeichnung Sämtliche pyrotechnische Gegenstände der Kategorien F1 bis F4 haben aufzuweisen: eine Angabe über die Klasse oder Kategorie,

Bezeichnung, Name, Typ,

eine Gebrauchsanweisung sowie

eine Altersbeschränkung

200 Verletzte pro Jahr in Österreich

Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) erwartet zu Silvester erneut zahlreiche Verletzte bei Pyrotechnikunfällen und wies darauf hin, dass sich jährlich 200 Personen in Österreich derart schwer verletzen, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen. Der KFV warnte insbesondere vor nicht zugelassenen Erzeugnissen.

Vorzeitiges bzw. verzögertes „Losgehen" von Knallkörpern und Raketen sind besonders häufig Unfallursache, 36 Prozent der Pyrotechnikunfälle sind auf Fehleinschätzung zurückzuführen. Rund die Hälfte aller Verletzten sind 15 bis 24 Jahre alt, 17 Prozent der Verletzten sind sogar jünger als 15 Jahre. „Jungen Menschen fehlt häufig einerseits das Wissen über den richtigen Umgang mit Feuerwerkskörpern und andererseits das Gefahrenbewusstsein", erklärte KFV-Direktor Othmar Thann. Personen, die sich im Zusammenhang mit pyrotechnischen Produkten verletzen, sind nahezu immer männlich.

Pyrotechnische „Versager" ignorieren

Zuschauern von Feuerwerken empfiehlt der KFV, das Geschehen nur aus größerer Entfernung zu verfolgen, Raketen und Knallkörper können die Kleidung entzünden, Taschen und Kapuzen sind dabei besonders gefährdet. Ebenso sollten man Fenster, Balkon- und Haustüren schließen, damit brandgefährliche „Irrläufer" nicht in die Wohnung oder in das Haus eindringen.

Raketen sollten zudem niemals mit dem Stab in den Erdboden oder in einzeln stehende Flaschen gesteckt werden, das Anzünden sollte immer mit möglichst großem Körperabstand erfolgen. Die pyrotechnischen „Versager", also Blindgänger, sollte man niemals ein zweites Mal zünden - auch das Nachsehen, „was denn da los ist", gilt es zu unterlassen.