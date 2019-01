Sonja Klima neue Leiterin: Beirat der Hofreitschule trat aus Protest zurück

Wien – „Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde“, lautet ein altes Sprichwort – doch in der altehrwürdigen Spanischen Hofreitschule sind derzeit nicht alle glücklich. Nach dem erbitterten Streit um die Nachfolge der bisherigen Leiterin Elisabeth Gürtler ist der vierköpfige Fachbeirat am Freitag geschlossen zurückgetreten. Grund für den Protest: Nicht der bestgereihte Kandidat – ein langjähriger Mitarbeiter der Hofreitschule – bekam den Posten, sondern Sonja Klima, Leiterin der Ronald-McDonald-Kinderhilfe und frühere Volksschullehrerin.

„Sollte die Wahl als Geschäftsführerin auf mich fallen und ich die wichtigste Institution in Sachen Pferdesport leiten dürfte, dann wäre das für mich die Erklimmung des Olymp in meiner Pferdewelt“, schrieb Klima in ihrer Bewerbung

Vorwurf: „Postenschacher“

„Sonja Klima erfüllt keines der drei geforderten Hauptkriterien der Ausschreibung“, heißt es in dem Rücktrittsschreiben an das Landwirtschaftsministerium. Der Beirat, dem neben der Präsidentin des Österreichischen Pferdesportverbands Elisabeth Max-Theurer als Vorsitzende auch der Präsident der Rechtsanwaltskammer Wien, Michael Enzinger, der Präsident des Tiroler Pferdesportverbandes, Klaus Haim, sowie Grand Prix-Reiter Thomas Lang angehören, kritisiert die Bestellung Klimas als „Postenschacher“. Damit sei eine „rein politische Entscheidung getroffen“ worden, ist der Beirat überzeugt.

Klima fehle der fachliche Background „leider vollständig“, heißt es in dem Schreiben weiter. „Hier wird einer international einzigartigen Institution ein langfristiger Schaden zugefügt.“

In der öffentlichen Ausschreibung für den Posten würden die Ausübung und Bewahrung der klassischen Reitkunst, die dauerhafte Erhaltung und Zucht der Pferderasse Lipizzaner sowie die Vertretung der die Gesellschaft betreffenden Angelegenheiten in nationalen und internationalen Organisationen als Aufgaben genannt. Diese Anforderungen erfüllt nach Ansicht des Beirats nur Bereiter Herwig Radnetter.

Sowohl im Hearing des Gremiums als auch von der Personalberatungsfirma Korn Ferry habe Klima eine schlechtere Bewertung als Radnetter erhalten, argumentiert der Beirat. Denn während der langjährige Mitarbeiter der Spanischen Hofreitschule 165 Punkte erreicht habe, habe Klima lediglich 145 Punkte erhalten. Die frühere Team Stronach-Abgeordnete Ulla Weigerstorfer wurde mit 143 Punkten letztgereiht.

Ministerium weist Vorwürfe zurück

Medienberichten zufolge hat das Landwirtschaftsministerium, in dem die Hofreitschule angesiedelt ist, Druck auf den Aufsichtsrat der Hofreitschule ausgeübt, sich für Klima zu entscheiden. Das Ministerium von Elisabeth Köstinger (ÖVP) wies den Vorwurf der Einflussnahme zurück: Der Aufsichtsrat habe weisungsfrei und unabhängig entschieden.

Sonja Klimas politische Kontakte sind jedenfalls längst nicht mehr rot gefärbt: Die Ex-Frau des SPÖ-Altkanzlers Viktor Klima warf sich etwa bei der vergangenen Nationalratswahl für Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in die Schlacht. Zuletzt ließ sie sich beim Winter-Fest von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) freudig lächelnd mit dem Regierungschef ablichten.

Auch „gute Kontakte“ zur Frau des Vizekanzlers, Philippa Strache, wurden Klima in Medienberichten nachgesagt. Dies wurde von der FPÖ am Freitag vehement dementiert: Der Vizekanzler und seine Frau „kennen Sonja Klima weder persönlich, noch sind sie mit ihr befreundet“, hieß es in einer Aussendung.

Elisabeth Gürtler, die die Hofreitschule von 2007 bis Ende des vergangenen Jahres leitete, betonte im Interview mit der APA, dass eine Leiterin oder ein Leiter der Spanischen Hofreitschule in erster Line die klassische Reitkunst bewahren müsse und möglichst keine oder wenig Verluste schreiben sollte. Es handle sich nicht um einen politischen Job, so Gürtler. (TT.com, APA)