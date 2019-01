Niederndorfer hauchen Postwirt neues Leben ein

Niederndorf – Jahrelang stand das Traditionsgasthaus mitten im Niederndorfer Zentrum leer. Nun regt sich im Postwirt neues Leben: Das Gasthaus soll ein Ort der Begegnung werden, indem moderne Lebensweisen auf alte Infrastrukturen treffen. Seit Monaten beschäftigte sich eine Projektgruppe mit der Vision zur Revitalisierung, vergangene Woche wurden die Ergebnisse präsentiert.

Der neue Pächter Sebastian Toplitsch, die Gemeinde Niederndorf und das Regionalmanagement KUUSK arbeiteten gemeinsam an dem Projekt, das vergangene Woche bereits seine Premiere mit einem Projekt der Fachhochschule feierte. 200 Studierende der Fachrichtung Facility Management & Immobilienwirtschaft arbeiteten dabei ein Konzept zur optimalen Nutzung des gesamten Gebäudes aus.

Unterstützt werden die Niederndorfer dabei von jenen kreativen Köpfen, die mit der Innsbrucker Kulturbackstube Bäckerei seit Jahren große Erfolge feiern. Die Philosophie dieses offenen Kulturzentrums wurde als Denkanstoß angesehen: Austausch zwischen Menschen aus Kultur, Wirtschaft und Bildung. So sollen neue Impulse das Gebäude und den Ortskern beleben. Auch die Bevölkerung ist aufgerufen, sich mit Idee­n per E-Mail an mitmachen@post-niederndorf.at an der Entwicklung des Postwirts zu beteiligen. (TT)