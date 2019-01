Ehrwald: Fehlende Post sorgt in der Zugspitzgemeinde für Ärger

Von Simone Tschol

Ehrwald – In Ehrwald schauen viele beim Blick in den Briefkasten sprichwörtlich in die Röhre – und das seit Wochen. Einer von ihnen ist Peter Steger, Inhaber eines Ingenieurbüros. Und er ist sauer. „Ich habe vor Weihnachten das letzte Mal Post bekommen. Dann hat sich mehr als vier Wochen kein Postler mehr in meiner Nähe blicken lassen“, empört sich der Unternehmer. Und er ist nicht der einzige Ehrwalder, der auf Rechnungen oder wichtige Dokumente wartet. Die Beschwerden über die Unzuverlässigkeit der Post häufen sich. Steger: „Diese redet sich darauf hinaus, dass es ein Personalproblem gab und das Wetter daran schuld sei. Beides finde ich mehr als lächerlich, da ein Winter wie dieser bei uns nicht wirklich so außergewöhnlich ist.“

Früher, als die Postler noch mit dem Fahrrad unterwegs gewesen sind, sei so etwas nie vorgekommen. „Die waren bei jeder Witterung unterwegs und haben dafür gesorgt, dass alles ordnungsgemäß zugestellt wurde – vielleicht einmal mit einem Tag Verspätung, aber es kam zeitgerecht. Heute mit warmen Autos und perfekter Logistik im Hintergrund ausgestattet, bekomme ich behördliche Schriftstücke, Rechnungen und meine abonnierten Magazine wer weiß wann. Von zwei Rechnungen, die per Post unterwegs sind, weiß ich, weil mir die Firmen bereits per E-Mail eine Mahnung geschickt haben“, ärgert sich Steger, der inzwischen zwar einmal Post bekam, „aber da fehlt noch einiges. Wie beispielsweise mein neuer Reisepass, den ich für einen Notar-Termin gebraucht hätte.“

Aber nicht nur fehlende Briefe und Pakete seien ein Problem. Steger: „Von anderen Ehrwaldern weiß ich, dass bei ihnen im Postkasten auch Post von anderen Haushalten landet, aber ihre eigene fehlt. Ich muss annehmen, dass viele dieser Sendungen dann als ‚Adressat unbekannt‘ zurückgehen und damit bei den Absendern für Verwirrung sorgen, die auch auf die eigentlichen Empfänger zurückfällt.“

David Weichselbaum, Pressesprecher der Post, erklärt auf Anfrage der TT: „Der Stammzusteller in Ehrwald ist im November in Pension gegangen. Zwar wurde ein neuer Kollege eingeschult, dieser hat jedoch mit Anfang des Jahres wieder das Handtuch geworfen. Wir haben von Seiten der Post versucht, die Zustellung in Ehrwald mitzubesorgen. Aber zu Weihnachten fallen fast doppelt so viele Sendungen an wie im Jahresschnitt. Da kann es natürlich schon zu Verzögerungen kommen.“ Auch die Schneesituation habe zu Ausfällen geführt. Weichselbaum: „Wir haben versucht, wo es geht zuzustellen. Auch an Samstagen. Aber Ehrwald war, wie andere Seitentäler von Reutte auch, durch die Straßensperren nur schwer zugänglich. Und da steht natürlich die Sicherheit unserer Mitarbeiter an oberster Stelle.“ Inzwischen werde ein neuer Kollege eingeschult. „Wir sind in Tirol personell gut besetzt und werden die Rückstände schnellstmöglich aufarbeiten“, verspricht Weiselbaum.

Peter Steger wartet weiter. Auch auf ein Paket. „Dieses hätte am Freitag zugestellt werden sollen, lag aber laut Sendungsverfolgung vier Tage im Verteilerzentrum Hall“, übt sich der Unternehmer kopfschüttelnd in Geduld.