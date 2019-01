Kitzbühel ist bereit für die Party am Hahnenkamm-Wochenende

Von Harald Angerer

Kitzbühel – Die Spannung steigt, nicht nur unter den Athleten, die von Freitag bis Sonntag die Streif beziehungsweise den Ganslernhang bezwingen. Auch in der Kitzbüheler Innenstadt herrscht schon seit Tagen geschäftiges Treiben. Kein Wunder, steht der Stadt am Wochenende doch wieder die Party des Jahres ins Haus, und dafür muss sie herausgeputzt werden.

Schon seit vielen Jahren gehört die Innenstadtparty fix zum Hahnenkammrennwochenende und schon seit einigen Jahren ist die Firma Rass & Dorner Specialevents für die Innenstadt-Sause verantwortlich. „Wir sind seit vergangenem Samstag im Einsatz und mit gestern Abend ist die Stadt partyfertig“, freut sich Veranstaltungsprofi Thomas Rass. Ingesamt sind nicht weniger als 45 Personen mit dem Aufbau beschäftigt. „Aber nicht nur in der Innenstadt, wir betreuen auch einige andere Veranstaltungen während der Hahnenkammwoche“, schildert Rass.

Nicht weniger als 43 Ausschankstände wurden in den vergangenen Tagen aufgebaut, dazu kommen noch 23 Boxentürme, sechs Videowalls und zwei Bühnen. „Alles wurd­e mit Glasfaser verkabelt, damit können wir über alle Leinwände und Lautsprecher synchron Bild und Ton übertragen“, schildert Rass. Aber nicht nur in der Innenstadt, nein, es besteht auch eine Verbindung zum Ziel und bis zur Mausefalle hinauf. „In einem Notfall können alle Leinwände synchron geschaltet werden“, schildert der Eventprofi.

Über die Jahrzehnte hat sich die Innenstadtparty extrem verändert. Prägten vor allem Alkoholexzesse die Feie­r Ende der 90er-Jahre, ist es nun ein großes Sportfest, wie von den Veranstaltern betont wird. Der Hauptgrund dafür ist die Beschränkung auf 12 % Volumen Alkohol. „Das stärkste Getränk auf der Innenstadtparty ist ein Glühwein“, betont Rass. Diese Beschränkung hätte eine enorme Verbesserung gebracht. Vandalenakte, Raufereien und Alkoholleichen gehörten nahezu der Vergangenheit an. „Für eine Veranstaltung in dieser Dimension sind die Zahlen wirklich sehr gering“, betont Rass. Zudem gibt es noch eine Preisempfehlung für den Getränkeverkauf. Diese liegt bei 2,50 bis 3 Euro für antialkoholische und bei 3,50 bis 4 Euro für alkoholische Getränke

Eine große Erleichterung hat auch die Erweiterung der Partyzone in den Schulpark gebracht. Hier ist auch die zweite Bühne untergebracht. Im gesamten Innenstadtbereich ist die Beschallung einheitlich, lediglich im Schulpark sorgt eine eigene Bühne für Stimmung. Hier werden auch wieder Live-Acts auftreten, wie die Juzis und Marc Pircher. „Es wird auch noch einen Überraschungsgast geben, der wird aber noch nicht verraten“, lächelt Rass. Der Bereich im Schulpark trägt zur „Entzerrung“ der Besucherströme in der Stadt bei. Stauzonen gehören damit nahezu der Vergangenheit an.

Ein großes Augenmerk richten die Veranstalter auch auf die Verpflegung. Ingesamt werden heuer 14 Foodtrucks für Gaumenfreuden sorgen. „Wir haben hier auf den Trend reagiert, die Fans sind anspruchsvoller geworden und wollen nicht mehr nur Würstln“, schildert Rass. Die Ausschankstände werden hingegen wieder von heimischen Vereinen betrieben. Hier habe man eine klare Vergabe, die transparent sei, wie der Veranstalter betont. Vereine mit einem großen Engagement im Nachwuchs und mit karitativem Charakter hätten klare Vorteile und würden die besten Standplätze bekommen.

Ein wichtiger Schritt, um die Party nicht ausufern zu lassen, ist auch die zeitliche Beschränkung. So wird jeweils am Freitag und am Samstag um 22 Uhr die Beschallung abgedreht und um 3 Uhr endet dann auch der Ausschank. „Da halten sich alle daran“, freut sich Rass.

Die Witterung der vergangenen Wochen war für den Aufbau kein Problem mehr, die Schneemassen wurden bereits aus der Stadt entfernt. „Hier muss ich vor allem dem Bauhof ein großes Lob aussprechen, der hier Großartiges leistet. Auch über das Wochenende. Die Stadt ist täglich um 7 Uhr in der Früh schon wieder besenrein“, sagt Rass. Der Kitzbüheler Bauhof ist am Wochenende ingesamt mit bis zu 30 Männern im Einsatz.