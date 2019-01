Pflegedienstleitung für Sozialsprengel Lienz-Thurn wird gesucht

Von Christoph Blassnig

Lienz – Der Sozialsprengel Lienz-Thurn ist nach jenen im Osttiroler Oberland und in Assling der drittälteste im Bezirk und im gesamten Bundesland. „Diese Einrichtungen haben in Osttirol ihren Ausgang genommen und sind erst später nach Nordtirol übergeschwappt“, weiß Geschäftsführer Andreas Hofer. Heuer begeht der Verein, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn ausgerichtet ist, sein 30-jähriges Bestandsjubiläum.

Vor eineinhalb Jahren gab es in Lienz einen Wechsel sowohl bei der Geschäftsführung als auch in der Pflegedienstleitung. Andreas Hofer folgte auf Verena Remler als Geschäftsführer, Andreas Bergmann übernahm von Sonja Handl die Verantwortung für den Pflegedienst. Beide erhielten befristete Dienstverträge. Jener von Hofer endet im Juli. „Dann werden wir sehen, ob der Vorstand mit meiner Arbeit zufrieden ist und meine Tätigkeit weiter in Anspruch nehmen will“, sagt der Geschäftsführer des Sozialsprengels Lienz-Thurn.

„Ich verlasse die Einrichtung aus freien Stücken“, erklärt dagegen Pflegedienstleiter Bergmann. „Inhaltlich tut es allen leid, weil ich meine Arbeit bestätigterweise gut mache. Aber wir haben es nicht geschafft, uns bei auseinanderliegenden Ansichten bezüglich der Wertigkeit meiner Arbeit in der Mitte zu treffen.“ Im Pflegeberuf bestehe grundsätzlich die Schwierigkeit, dass es keine definierten Marker gebe, in welcher Höhe welche Verantwortungsstufe abzugelten sei. Die Entlohnung würde sehr individuell gehandhabt, meint Bergmann, der berufsbegleitend ein Studium der Pflegewissenschaften und des Pflegemanagements abgeschlossen hat.

In den insgesamt acht Osttiroler Sozialsprengeln werden nicht überall dieselben Dienstleistungen angeboten, auch die Führungsstruktur ist unterschiedlich. Die wirtschaftliche und pflegedienstliche Verantwortung kann in Personalunion ausgeübt werden oder abgestuft verteilt sein. Im Sozialsprengel Lienz-Thurn besteht eine kollegiale Führung, in der beide Bereiche auf derselben Stufe stehen. Gemeinsam organisieren Geschäftsführer und Pflegedienstleiter sämtliche Aufgaben der Einrichtung und geben Empfehlungen an den Vorstand ab, der dann entscheidet.

Vereinsobmann Christian Steininger bedauert den Schritt von Andreas Bergmann. „Er hat in den letzten eineinhalb Jahren mit fachlicher, persönlicher und menschlicher Qualität überzeugt und hervorragend gearbeitet.“ Der Betrieb mit insgesamt 33 Beschäftigten verdanke dem scheidenden Pflegedienstleiter eine professionelle Weiterentwicklung in dieser Zeit. „Ganz bedauerlich, dass wir uns über die Wirtschaftlichkeit nicht einig geworden sind.“ Der Sozialsprengel Lienz-Thurn betreut täglich an die 180 Klienten. Die Mitarbeiter leisten pro Jahr 28.500 Betreuungsstunden. Die Stelle der Pflegedienstleitung hat der Verein neu ausgeschrieben.