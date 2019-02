Von Verena Langegger

Kampala – „Nie habe ich geahnt, was Gott mit mir vorhat“, sagt die rüstige 80-Jährige. Maria Luise Prean-Bruni steht im hellen, weiträumigen „CaféMarianne“ auf dem abgesperrten Areal von „Vision for Africa“ im Bezirk Mukono, rund 40 Kilometer von der Hauptstadt Kampala entfernt. Wer auf das Grundstück will, muss ein Eingangstor passieren – Kontrolle inklusive.

Vor 20 Jahren habe die Anhängerin einer evangelikanischen Freikirche mit Sitz auch in Hoch-Imst Gott gefragt, ob sie kürzertreten sollte. Doch das habe Gott nicht von ihr gewollte, erzählt „Mamma Maria“. Daraufhin flog die ehemalige Kinderdorfmutter nach Afrika, nach Uganda, um zu sehen, was Gott für sie vorhätte. So beschloss sie zu helfen, in einem Land mit laut UNAID rund 880.000 Aids-Waisen bei 37 Millionen Einwohnern und einer Lebenserwartung von durchschnittlich 55 Jahren.

„Mamma Maria“ adoptierte selbst drei Kinder, doch helfen wollte sie auch vielen anderen. Die Tirolerin gründete die Organisation „Vision for Africa“. Die internationale Hilfsorganisation mit starkem Bezug zur Freikirche setzte sich zum Ziel, armen Kindern in Uganda eine Ausbildung zu ermöglichen und ihnen so Hoffnung für die Zukunft zu geben. Bisher konnte bereits 13.000 Kindern geholfen werden. Pro Jahr erhält die Organisation rund vier Millionen Euro an Spenden, 90 Prozent davon kommen aus Deutschland, zehn Prozent aus der Schweiz und Österreich. Dafür ist Maria Prean vier Monate im Jahr in Europa und hält Vorträge, ihre Energie holt sie aus ihrem Glauben: „Gott schenkte mir die Liebe zu Afrika und den Afrikanern.“

Erst besuchten die Kinder öffentliche Schulen, dann beschloss „Mamma Maria“, eigene Schulen zu bauen. Doch nicht nur die Spendenakquise klappte wie am Schnürchen, „Mamma Maria“ überzeugte etwa einen reichen Afrikaner, ihr 65 Hektar Land für 90 Jahre zu verpachten. „Für ihn hatte das Land keine Bedeutung, es war Katastrophengebiet.“ Jetzt soll der Urwald zum „Glory­land“ werden, geplant ist, neben Kindern schon bald auch alten Menschen, die keine Familie haben, Wohnraum zu ermöglichen. Neben „Gloryland“ gibt es noch andere Bauprojekte. So entsteht in Karamoja ein Internat für rund 300 Kindergartenkinder. Schon bald soll auch eine Gemeinschaftshalle für die Mittelschule Nakifuma fertig sein. Dann könne der Unterricht für rund 600 Teenager beginnen. Geplant sei, dass die Schule 2000 Menschen die Möglichkeit geben soll, sich auf ein Leben vorzubereiten. Geschult werden sollen sie auch in Viehzucht und Landwirtschaft, damit sie ihre eigenen Lebensmittel anbauen, ihre eigenen Tier­e züchten können.

Die Ugander zu Bauern zu machen, sei schwierig, erzählt Jakob Zenz. Er investierte 150.000 Euro in eine Bullenzucht in Mukono. Zusammen mit Marias Sohn Patrick Bruni soll der Rinderbetrieb schon bald Bio-Fleisch nach westlichen Standards an Hotels liefern. Besonders schwierig sei es derzeit, verlässliche Mitarbeiter zu finden. „Ugander wollen sich die Hände nicht schmutzig machen“, sagt Zirm: „Sie stehen lieber am Markt und verkaufen CDs.“ Die Bullenzucht sei für ihn daher mindestens ein 30-Jahre-­Projekt.

Patrick Bruni (l.) und Jakob Zenz (r.) versuchen in Mukono eine Rinderzucht aufzubauen. - café+co/RGE-Media