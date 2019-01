In Söll ist ein eigenes Krematorium für Haustiere geplant

Von Wolfgang Otter

Söll – Noch eine Bauverhandlung trennt den Bezirk von einem Haustierkrematorium. Nachdem sich die Pläne in Wörgl zerschlagen haben, dort eine Einäscherungsanlage für die Vierbeiner gemeinsam mit einer Tierkadaverentsorgung zu bauen, wandte sich der künftige Betreiber Reinhold Strasser aus Schwoich der Gemeinde Söll zu. Hier fand er ein passendes Grundstück. Laut Strasser liegt die Genehmigung des Landes bereits vor.

Seit drei Jahren ist Strasser mit seiner Firma „Kleintierbestattung“ tätig, wie er der TT schildert. Derzeit holt er die verstorbenen Vierbeiner in ganz Tirol bei den Tierärzten ab und fährt damit meist nach Bozen, „wo ich bei der Krematierung der Tiere dabei sein kann“. Danach liefert er die Asche wieder beim Besitzer oder dem Tierarzt ab, wie er erzählt. Ein Weg, den er sich und den Tierbesitzern hinkünftig sparen kann.

In Söll hat der Schwoicher Unternehmer ein 2500 Quadratmeter großes Grundstück direkt an der B178 erworben. Um 1,4 Millionen Euro entsteht hier das Tierkrematorium. „Wir bieten auch einen eigenen Raum zur Verabschiedung, das ist für die Besitzer sehr wichtig. Sie können auch dabei sein, wenn das Haustier kremiert wird.“ Immerhin, so Strasser, seien die Tiere meist Familienmitglieder gewesen, der Abschied von ihnen sei daher auch für viele Menschen wichtig.

Derzeit kümmert sich Strasser mit seiner Firma wöchentlich um rund 30 verstorbene Tiere. Der Bedarf sei stark steigend. Für das Krematorium in Söll muss Strasser zahlreiche kostspielige Auflagen erfüllen. Alleine die Filteranlage für den Verbrennungsofen koste 280.000 Euro, wie Strasser sagt. Ursache dafür seien die strengen Luftgrenzwerte in Tirol (IG Luft). Letztlich hofft der Tierbestatter aber, im April mit dem Bau beginnen zu können. Die Bauverhandlung ist für die nächsten Tage angesetzt.

Eines komme für den Schwoicher Unternehmer auf keinen Fall in Frage: die Urnen mit der Asche der Tiere per Post zu verschicken. Zuletzt sorgte ein Fall in der Steiermark für Aufregung, nachdem das Gefäß mit den Resten eines Hundes verloren gegangen war.