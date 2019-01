Wahlkampf und Antisemitismus in Tirol anno 1919

Telfs – Am Mittwoch, den 30. Jänner, um 19.30 Uhr, präsentieren die Autoren Ivona Jelcic und Matthias Breit ihr Buch „14 Tage 1918“ – in dem sie die Anfänge der Republik in Tirol anhand von 53 Zeitungsausschnitten aufbereiten – im Telfer Noaflhaus. Eigens für diesen Abend haben sie eine „historische Presseschau“ zusammengestellt, bei der Berichte zu Telfs und Umgebung aus den Jahren 1918 bis 1920 im Mittelpunkt stehen.

So war im Allgemeinen Tiroler Anzeiger etwa über die Opfer der Spanischen Grippe in Telfs zu lesen oder über die schwierige Lage für die vielen „Nicht-Selbstversorger“, also Arbeiter, nach dem Krieg. Angebliches „Bolschewikentum“ in den Tagen des Zusammenbruchs der Monarchie war ebenso Thema wie die Wahlkämpfe für die ersten freien Wahlen zur Konstituierenden Nationalversammlung oder zum Tiroler Landtag 1919.

Deutlich werde dabei auch, wie tief der Antisemitismus zu Beginn der Ersten Republik in Tirol verankert war, erklärt Matthias Breit. So wurde im Juni 1919 die sozialistische Abgeordnete Adelheid Popp aus Wien (1869–1939) zu einer Wahlkampfveranstaltung nach Telfs eingeladen – die erste Frau, die im deutsch­österreichischen Parlament im April 1919 eine Rede gehalten hatte. Als Politikerin, Sozialdemokratin und Frauenrechtlerin – sie setzte sich u. a. für die Rechte von Dienstbotinnen oder gegen die umfassende Macht des Mannes als Haushaltsvorstand ein – war Popp für die konservative Tiroler Presse gleich in mehrfacher Hinsicht ein Feindbild. Die Zeitungen wurden dabei – obwohl Popp keineswegs jüdischer Herkunft war – auch antisemitisch ausfällig: So spottete der Tiroler Volksbote am 11. Juni, dass „kaum hundert Genossen und Genossinnen“ zur Wahlveranstaltung in Telfs erschienen seien: Auch die „Wiener Jüdin Adelheid Popp“ habe als Rednerin nicht „gezogen“. Die „Telfser“ (sic!) hätten „genug von den sozial­demokratischen Redereien, Schimpfereien und Versprechungen“, heißt es weiter, und schließlich: „Nieder mit den jüdisch-sozialdemokratischen Volksbetrügern!“ Der Allgemeine Tiroler Anzeiger forderte am selben Tag: „Wähler und Wählerinnen von Telfs! Zeigt es am Sonntag, den 15. Juni, daß ihr nichts wissen wollt von der verjudeten Sozial­demokratie.“

Neben Polit-Berichterstattung bietet die historische Presseschau auch unterhaltsame historische Inserate aus Telfs und Umgebung. Dazu erklingen E-Gitarren-Loops von Thomas Hechenberger. (md)