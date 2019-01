Arzl im Pitztal: Eine Gemeinde, zweimal Fasnacht

Arzl, Wald – Wenn heute Abend bei der alten Säge das „Hexenmuater au’wecke“, einer der Höhepunkte der Arzler Fasnacht, über die Bühne geht, wird auch der Obmann der Walder Fasnacht unter den Besuchern in Arzl-Dorf sein. Ein ganz offensichtliches Zeichen dafür, dass es zwischen den beiden Fasnachtsvereinen links und rechts der Pitze keine Berührungsängst­e gibt. Im Gegenteil: Der Walder Tobias Raggl und der Arzler Paul Neururer sitzen einmütig auf einer Bank und erzählen begeistert von ihrer großen Leidenschaft, die in der Lage ist, alle vier Jahre die Dorfgemeinschaften auf eine ganz besondere Art zusammenzuschmieden.

Es ist schon ungewöhnlich, dass es in einer Gemeinde zwei verschiedene Fasnachten gibt. Noch verwunderlicher scheint aber die Tatsache, dass die beiden Veranstaltungen, die alle vier Jahre stattfinden, heuer auch im gleichen Jahr abgehalten werden. Ganz sicher sind sich die Obleute Raggl und Neu­rurer nicht, aber „es ist in den 1990er-Jahren passiert“. Davor gingen Wald und Arzl jeweils ein Jahr verschoben in die Fasnacht. Landtagswahlen, Olympische Spiele oder auch eine Terminkollisio­n der Walder mit der Imster Fasnacht werden als Gründe angeführt, erzählt Raggl. Aber seit damals wurde nicht mehr entflochten. „Macht nichts“, sagt der Arzler Obmann, die Walder kommen zum Singeslerlaufen, die Arzler eine Woch­e später nach Wald. „Für unseren Bürgermeister ist es halt ein Stress“, so Neururer.

Was die Geschichte betrifft, so ist Wald wohl die traditionsreichere. Um 1700 wird sie in einem Brief eines nach Deutschland ausgewanderten Walders erstmals mit der Erwähnung einer Fasnachtslarve angedeutet. Auch heut­e sind fast alle männlichen Walder in die Fasnacht eingebunden. Rund 200 Aktive gibt es bei 580 Einwohnern. Die Figuren ähneln den Imstern stark, nur die „Waldmänner“ sind ein Unikum. Sie findet heuer am 10. Februar statt.

Das Singeslerlaufen wiederum wurde 1983 wieder ins Leben gerufen, Fasnachten gab es aber schon um 1910 und in den 1950er-Jahren. Der Begriff Singesler kommt im Übrigen von den Glocken der Scheller. Die sind – anders als in den meisten Fasnachten – nicht geschmiedet, sondern gegossen, und haben somit einen helleren Klang. Die 200 Arzler Masken werden am 3. Februa­r unterwegs sein. (pascal)