Kitzbühel stellt wieder auf „normal“

Von Harald Angerer

Kitzbühel – Die Anspannung ist weg, die Skistars und das Partyvolk abgereist, aber das geschäftige Treiben hält in Kitzbühel auch am Montag nach den Hahnenkammrennen weiter an. Helikopter kreisen in der Luft, Lkw frequentieren die Innenstadt und an allen Ecken und Enden herrscht Bewegung. Am Tag danach ist das große Aufräumen und Bilanz-Ziehen angesagt. Auch bei den Verantwortlichen für die Innenstadtparty. Seit einigen Jahren wird diese von Rass & Dorner abgewickelt. „Wir haben in der Innenstadt eigentlich bis Mittwochmittag Zeit für den Abbau, aber wir wollen schon Montagabend fertig sein“, erklärt Thomas Rass.

Mit seinem Trupp gilt es nun die Eventhütten, -almen, Stände, Boxentürme usw. abzubauen. „Das ist immer sehr viel Arbeit, aber wir beginnen in der Innenstadt und arbeiten uns dann nach außen vor, damit das Zentrum so schnell wie möglich wieder frei ist“, schildert Rass im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung am Montag.

Viel Zeit, um sich auszuruhen, hatten er und sein­e Männer nicht. Trotzdem zieht er eine sehr positive Bilanz zu den Innenstadtpartys am Wochenende. „Der Umsatz am Samstag war gleich wie im Vorjahr“, freut sich der Eventprofi. Etwas besser als im Vorjahr war der Freitag. Das bestätigen auch viel­e Standl­betreiber. Durch die Programmänderung – die Abfahrt fand am Freitag, der Slalom am Sonntag und der Super-G am Sonntag statt – war der Andrang der Skifans anders als in den Vorjahren.

„Am Samstag waren aber nahezu gleich viele Menschen auf der Innenstadtpart­y wie im Vorjahr. Was allerdings inzwischen sehr gut greift, ist die Entzerrung der Fan­ströme durch den Schulpark“, betont Rass. So sei der Bereich heuer zum zweiten Mal als zusätzlich­e Event­zone genutzt und von den Leuten deutlich besser angenommen worden. „In dem Bereich gab’s auch deutliche Umsatzzuwächse und es war richtig viel los“, schildert der Eventprofi.

Die Bilanz der Standlbetreiber ist relativ unterschiedlich. So gibt es viele, die zufrieden mit dem Andrang waren, einige wenige zeigten sich enttäuscht vom Wochenende und wieder andere waren begeistert. „Bei uns war’s heuer sogar besser als im Vorjahr“, freut sich der Betreiber eines Food-Trucks. Das seien auch klar die Gewinner gewesen, ist Rass überzeugt. Das vergrößerte Essensangebot wird sehr gut angenommen. „Die Fans wissen inzwischen, dass es in der Stadt gutes Essen gibt, und das macht sich nun bemerkbar“, erklärt Rass.

Viel Lob gab es vonseiten der Polizei und des Roten Kreuzes für das Innenstadtkonzept, welches über die Jahre verbessert wurde. So war zum Beispiel heuer schon um 22.30 Uhr der Ausschank beendet. „Das macht sich sehr bemerkbar, weil dann in der Nacht viel weniger Leute in der Stadt unterwegs sind“, schildert Bezirkspolizeikommandant Martin Reisenzein.

„Das Innenstadtkonzept funktioniert ausgezeichnet“, betont auch Rotkreuz-Einsatzleiter Markus Krenn. Neben der frühen Sperrstunde sei die einheitliche Beschallung sehr wichtig, wie Rass unterstreicht. „Es gab schon ein paar Situationen, wo es eng wurde in der Stadt. Mit der Musik können wir die Leute dann beruhigen, das funktioniert sehr gut“, schildert der Veranstalter. Eine kritische Situation gab es am Samstagnachmittag bei der Event-Alm vor dem Kirchberger Tor. Hier hatte DJ Ötzi überraschend ein paar Songs auf dem Balkon zum Besten gegeben. „Das habe ich dann gleich abgedreht, das geht nicht. Hier hat es sich dann zu viel gestaut“, schildert Rass. So etwas werde auch nicht wieder vorkommen. Für das kommende Jahr wird es keine großen Änderungen geben. „Ich denke, wir sind auf einem sehr hohen Niveau angekommen. Es wird nur noch Detailanpassungen geben“, sagt Rass, der auch die hervorragende Zusammenarbeit mit der Polizei, dem Sicherheitsdienst und dem Roten Kreuz hervorhebt.

Viel Lob gab es am Wochenende von allen Seiten für den städtischen Bauhof. Die Stadt war bereits am Morgen nach den Partys am Freitag und Samstag wieder sauber. „Der Schneefall hat die Sache für uns etwas erschwert“, schildert Bauhof-Chef Hans-Peter Mair. Dadurch konnten für die Reinigung der Stadt keine Kehrmaschinen zum Einsatz gebracht werden. Insgesamt waren alleine 23 seiner Mitarbeiter mit dem Aufräumen in der Innenstadt beschäftigt. Täglich um 4 Uhr geht’s damit los. „Ich mache das schon seit 34 Jahren und wir haben alle sehr viel Erfahrung, da weiß jeder, was zu tun ist. Am Hahnenkammwochenende geben alle 200 Prozent und dann geht das“, sagt Mair.