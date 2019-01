Intensives Jahr für Kapellen im Bezirk Kitzbühel

Der Bezirksverband der Brixentaler Musikkapellen blickte kürzlich in der Gemeinde Itter, dem Veranstaltungsort des letztjährigen Bezirksmusikfestes, auf ein gelungenes Musikjahr zurück. Bezirksobmann Wolfgang Auinger konnte dazu Landesverbandsobmann Elmar Juen begrüßen, welcher zwei besondere Ehrungen des Blasmusikverbandes Tirol überreichte. Albert Sieberer, Ehrenmitglied der Musikkapelle Westendorf, erhielt das Verdienstkreuz in Silber. Johann Gossner, Ehrenkapellmeister der Musikkapelle Westendorf und langjähriger Kassier des Bezirksverbandes, wurde mit dem Verdienstzeichen in Gold ausgezeichnet. Musikalisch gefordert waren die Musikkapellen beim Wertungsspiel 2018 im Kulturhaus Reith. Höhepunkt war das von der Musikkapelle Itter organisierte Bezirksmusikfest. Bezirksstabführer Josef Reiter gratulierte weiters zum hohen Niveau bei der Marschier­wertung in Aschau und Obmann Auinger dankte Jugendreferentin Chiara Grander und Kapellmeister Daniel Neuschmid für die beiden Konzerte des Bezirksjugendblas­orchesters. Nicht ganz einig ist man sich über ein flexibles Datum für das Bezirksmusikfest. Die nächsten Musikfeste, 2019 in der Kelchsau und 2020 in Jochberg, finden bereits im Juli statt. (rw)