Jean Paul zurück nach Afrika

Nach dreizehn Jahren als Stadtpfarrer in Lienz war Jean Paul Ouédraogo mit 1. September des Vorjahres in die Nordtiroler Gemeinden Hatting, Inzing und Polling versetzt worden. Die Arbeit im großen Seelsorgeraum von St. Andrä habe ihn gefordert, erklärte ­Ouédraogo im Sommer. „Ich bin jetzt 67 Jahre alt und habe nicht mehr so viel Kraft." Er hätte sich schon etwas weniger Belastung gewünscht, verriet Jean Paul damals. Auch eine Pensionierung und eventuelle Rückkehr in seine Heimat Afrika hatte Ouédraogo nicht ausgeschlossen. Ein bis zwei Stunden am Tag betreibe er Sport, berichtete er, und lege beinahe täglich seine feste Wegstrecke zurück: Tamerburg, Erasmuskapelle, Thurn, Gaimberg und zurück ins Pfarrhaus. Daraus resultiere seine Gesundheit, die er um Humor und Freude ergänze, gab der Gottesmann Auskunft. Auch ein starker Wille sei ihm geschenkt.

Ein halbes Jahr später dürfte es um die Gesundheit des Priesters nicht mehr so gut bestellt sein. Die Diözese Innsbruck teilte in einer Aussendung mit, dass Pfarrer Jean Paul Ouédraogo seinen seelsorglichen Dienst in der Leitung des Seelsorgeraums und der Pfarren Inzing-Hatting-Polling bereits am 10. Februar einvernehmlich beenden wird. Er werde in seine Heimatdiözese Kaya (Burkina Faso/Afrika) zurückkehren.

„Ich wünsche ihm sehr, dass er wieder zu innerer Stabilität und Gesundung findet", erklärte Generalvikar Florian Huber.