Bahn im Außerfern nach 20 Tagen wieder in Betrieb

Von Simone Tschol

Reutte – Bus statt Bahn hieß es für Reisende und Pendler in den letzten Wochen im Außerfern. Hauptursache dafür waren die ergiebigen Schneefälle, die auch in anderen Teilen Tirols den Schienenverkehr lahmgelegt hatten. Die letzten Züge von Reutte aus fuhren am 9. Jänner.

Während die übrigen Bahnstrecken der ÖBB nach und nach wieder freigegeben werden konnten, hieß es für die Außerfernbahn weiter warten. Bahnreisende mussten auf den Schienenersatzbus umsteigen.

„Wir konnten die Strecke erst am Dienstagabend wieder freigeben“, erklärt Christoph Gasser-Mair, Pressesprecher der ÖBB, gegenüber der Tiroler Tageszeitung. Während die DB Regio den Personenverkehr auf der Strecke bedient, liegt die Verantwortung für die gesamte Infrastruktur bei den ÖBB.

Dass die Sperre diesmal so lange gedauert hat, hat laut Gasser-Mair mehrere Gründe. „Zuerst musste die Strecke aufgrund der enormen Schneemengen wegen Lawinengefahr gesperrt werden. Als diese Gefahr gebannt war, ging es an die Gleisräumung. Aber auch diese gestaltete sich äußerst schwierig“, weiß der Pressesprecher. Trotz großen Mitarbeiter- und Maschinenaufgebots schienen die ÖBB machtlos. Gasser-Mair: „Da zur gleichen Zeit auch die Karwendelstrecke gesperrt war, war es für uns erst einmal schwierig, die Räumgeräte überhaupt ins Außerfern zu bringen. Das war leider nicht sofort möglich.“

Noch dazu musste die Oberleitung repariert werden. „Eine Lawine zwischen Bahnhof Bichlbach und Ortsteil Wengle/Lähn hat diese auf einer Länge von 120 Meter beschädigt“, so der ÖBB-Sprecher. Die Reparatur habe zusätzliche Zeit in Anspruch genommen.

Jetzt ist die grenzüberschreitende Strecke, die unter Eisenbahnfreunden als eine der landschaftlich schönsten Eisenbahnstrecken im Alpenraum gilt, wieder befahrbar. Seit gestern Früh fahren die Züge auf der Außerfernbahn wieder planmäßig. „Der erste Zug am Mittwoch war eine Regionalbahn, Abfahrt Reutte um 5.23 Uhr. Um diesen Frühzug morgens in Reutte starten zu können, fuhr bereits am Dienstag eine Regionalbahn um 20.06 Uhr von Garmisch in den Außerferner Bezirkshauptort“, bestätigt die Pressestelle der Deutschen Bahn.