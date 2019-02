Irre! Tiroler Brite wird im Brexit-Chaos Ire

Von Manuel Lutz

Innsbruck – „Gell, fesch und bled, des taugt ma einfach“, erklärt Harry seine Lieblingsausdrücke, die er perfekt im Tiroler Dialekt ausspricht. Dabei präsentiert er mit einer Handbewegung stolz das von ihm getragene Trikot der österreichischen Nationalmannschaft. Lediglich wenn der Engländer Hochdeutsch spricht, hört man seinen britischen Akzent. Mit einem Lachen erinnert sich der Brite an eine lustige Geschichte: „Ich habe mich in den Bergen verloren, nach einer vierstündigen Radtour war ich plötzlich in Bayern. Dann fragte ich: ‚Wie komme ich nach Tirol.‘“

Seit 2013 lebt der Brite bereits in Tirol – auch nach dem bevorstehenden Brexit möchte der Lehramtsstudent seiner Heimat des Herzens nicht den Rücken kehren. Die Lösung aller Sorgen: „Ich werde Ire.“

Ein Urlaub in Kärnten vor knapp acht Jahren veränderte das Leben von Henry („Harry“) Christopher Goodwin prompt. Der aus Guildford stammende Engländer lernte dort eine Kufsteinerin kennen und verliebte sich Hals über Kopf. So kam es kurzerhand zu einer Planänderung: „Ich wollte das Leben in Tirol ausprobieren.“ Nach erfolgreicher Jobsuche startete der heute 26-Jährige ein neues Kapitel als Mon­teur.

„Kufstein ist eine nette Stadt, ich konnte mir gleich vorstellen, für immer zu bleiben“, war Harry klar. Heimweh war eines der wenigen Fremdwörter, das der Fußballfan nicht in seinem Repertoire hatte: „Erst als ich beruflich in Spanien zu tun hatte, hatte ich Heimweh. Aber nach Österreich.“

Von Anfang an imponierte Goodwin – der mit seinen Gesten an einen Italiener erinnert – die Ehrlichkeit: „Zuerst war ich geschockt, da in Großbritannien die Menschen nicht so direkt sind. Die Leute in Österreich sind viel ehrlicher, das gefällt mir.“ Obwohl seine Beziehung vorbei war, entschloss der Junge von der Insel, in Innsbruck zu studieren. Dafür gab es noch zwei weitere Gründe, wie er mit zwei gestreckten Fingern betont: „In Österreich gibt es verschiedene Schulen, an denen ich unterrichten kann, in England nur eine. Zudem mag ich Sprachen, das Angebot hier ist vielfältiger.“ Auf der Suche nach Herausforderungen fiel die Wahl neben Englisch auch auf Russisch.

Die erste Freundschaft ließ nicht lange auf sich warten. Prompt beim ersten Unikurs lernte er einen „Landsmann“ kennen, wie er mit nach oben gerissenen Händen euphorisch erzählt: „Als ich im Kurs sagte, dass ich aus Guildford komme, sagte einer neben mir: ‚Mein Vater ist aus der gleichen Stadt.‘“

In Innsbruck unterrichtete der lebensfrohe Goodwin Englisch, wenig später stellte ihn eine Firma als Lehrer ein. In seiner Freizeit entdeckte der Südostengländer neue Sportarten. „Ich spielte beim Rugby Club Innsbruck in der Bundesliga“, erklärt er mit einem Zwinkern, während er sich den blauen Fanschal seines Vereins Portsmouth richtet. Eigentlich war alles eitel Wonne.

Der 23. Juni 2016 brachte das Leben des Studenten jedoch kräftig durcheinander. Bei einem Referendum des Vereinigten Königreichs stimmten seine Landsleute für den Austritt aus der Europäischen Union. Seither herrscht Ungewissheit, wie er mit kritischer Miene berichtet: „Natürlich stimmte ich für Europa. Das Ergebnis ist nicht lustig. Seit nun fast drei Jahren weiß ich nicht, was passieren wird.“ Eine genaue Auskunft, wie es weitergeht, konnte niemand geben: „Auch nicht die britische Botschaft.“

An dem Tag nach dem Brexit-Votum erinnert sich Goodwin genau: „Ich dachte mir nur: ‚Was haben die gemacht.‘ Ich hab richtig viel getrunken und überlegt, was ich nun machen soll.“ Sein in Hongkong lebender Bruder hatte die Lösung parat: „Er hat recherchiert und Dokumente gefunden, dass wir Iren werden können.“ So stellte sich heraus, dass seine Oma vor 1922 in Belfast geboren wurde: „Daher war sie automatisch Irin.“ Dadurch öffnete sich die Tür, EU-Bürger zu bleiben.

Nun war der Bürokratie­dschungel an der Reihe: „Die Iren wollen, dass ich einen Zeugen habe, der sieht, dass alle Dokumente unterschrieben wurden.“ Auf einer Liste werden verschiedenste Berufsgruppen aufgezählt, die für Irland in Frage kommen: „Es kann zum Beispiel ein Richter, Rechtsanwalt oder Priester sein. Wichtig ist nur, dass diese Person mich persönlich kennt oder es eine Zwischenperson gibt, die beide kennt.“ So machte sich der Ire in spe auf die Suche – vergeblich, wie er frustriert erzählt: „Ich habe die verschiedensten Personen gefragt – aber alle sagten, dass ich zu einem Notar gehen muss. Der steht jedoch nicht auf der Liste.“

Vor zwei Wochen konnte der Gitarrist endlich wieder fröhliche Töne mit seinem Instrument anstimmen: „Ein Priester in Schwaz hat mir schlussendlich geholfen. Gott sei Dank.“ Daher machte sich Goodwin am vergangenen Montag auf den Weg nach Wien zur Botschaft. Dort traf er seinen Vater, der mit den Dokumenten zum Nachweis kommen musste: „Ich brauchte Geburts-, Heirats- sowie Todesurkunde.“ 270 Euro leichter sind Goodwins Dokumente auf dem Weg nach Irland – in ein paar Monaten sollte der Tiroler Brite endlich Ire sein.