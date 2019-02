Verband stellt Weichen für neue Übergangspflege für Seniorenheim Zams

Von Matthias Reichle

Zams – Aus dem „Gemeindeverband zur Förderung des Krankenhauses St. Vinzenz, Zams“ wird kurz „Gemeindeverband St. Vinzenz“ – die neue Satzung, die derzeit in den 54 Mitgliedsgemeinden zwischen Nauders und Rietz beschlossen wird, geht über eine bloße Namensänderung hinaus. Die Kommunen stellen damit die Weichen für den Bau der neuen Übergangspflege in Zams, die nun neben der Finanzierung von Investitionen und Abgängen beim Zammer Spital ebenfalls in ihre Verantwortung fällt.

Das Projekt steht in den Startlöchern, berichtet der Zammer Bürgermeister Siggi Geiger, der dem Verband vorsteht. Im Februar wird ein europaweiter Architektenwettbewerb ausgeschrieben. In der Übergangspflege sollen künftig 20 Betten bereitstehen. Sie sind für Patienten gedacht, die aufgrund des Abrechnungssystems nicht mehr im Krankenhaus bleiben können, aber noch medizinische Unterstützung benötigen. „Bevor sie nach Hause entlassen werden, kommen sie für maximal 90 Tage in die Übergangspflege“, so Geiger. Umgesetzt wird der Ausbau gemeinsam mit der lang geplanten Erweiterung des Seniorenzentrums um 30 Betten. „Das beschäftigt uns seit einem Jahrzehnt“, erklärt der Bürgermeister. Beide Vorhaben sollen gemeinsam 14 bis 15 Mio. Euro kosten – werden aber getrennt abgerechnet. Der Heimverband Zams-Schönwies kommt für den Ausbau und Betrieb des Heims auf, der Gemeindeverband für alle Kosten, die die Übergangspflege betreffen. Laut Satzung wird die Investitionssumme nach der Finanzkraft II der Kommunen, die Abgänge beim Betrieb nach der Nutzung durch die Gemeindebürger abgerechnet.

Wichtig sei es, Synergien zwischen dem Pflegeheim und der Übergangspflege zu nutzen, um Kosten zu sparen, so Geiger – zum Beispiel bei der Küche, der Wäscherei oder der Verwaltung. „Bis zum Baubeginn sind noch einige Dinge zu klären.“ Wenn der Architektenwettbewerb bis Mitte des Jahres abgeschlossen werden kann, sind noch zahlreiche Detailplanungen nötig. Daneben muss ein Finanzierungsplan erstellt werden, erste Gespräche mit dem Land hat es bereits gegeben. Außerdem sind etliche Fragen zur Abwicklung der Baustelle offen. „Wir hoffen, 2020 mit dem Bau anzufangen“, so Geiger.

Auch der Bau eines neuen Heimes für die Schwerpunktpflege wird künftig Aufgabe des Gemeindeverbandes – nur ist das Projekt derzeit auf Eis gelegt, wie Geiger betont. Grund dafür war, dass die Bettenanzahl für die Einrichtung bei der Evaluierung des Strukturplans Pflege durch das Land reduziert wurde und es bei der neuen Größe nicht mehr rentabel geführt werden könnte.