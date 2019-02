Rauchverbot an Schulen führt zu Problemen mit den Nachbarn

Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck – Anrainer der Landesberufsschulen und -Schülerheime am Lohbachufer in Innsbruck klagen über eine massiv­e Lärmbelästigung, eine Nachbarin schildert: „Ab der großen Pause am Vormittag füllt sich die Straße fast stündlich mit großen Menschenherden, die laut sind und die Straße mit Zigarettenstummeln und Müll übersät zurücklassen.“ Dass die Schule um 17.30 Uhr endet, bringt auch nicht die ersehnte Erleichterung, denn die „grölenden und brüllenden“ Heimschüler würden sich teils bis 21.45 Uhr auf der Straße aufhalten.

Ursache ist ein Erlass des Bildungsministeriums im Rahmen der Novell­e des Tabak- und Nichtraucherschutzgesetzes vom August vergangenen Jahres, wonach in schulischen Einrichtungen nun auch auf Freiflächen striktes Rauchverbot gilt. Ende des Jahres trat diese Regelung auch für Bildungsstätten in Kraft, die sich zwar primär an Erwachsene richten, in denen jedoch zumindest zeitweilig Angebote verfügbar sind, die von Kindern oder Jugendlichen genützt werden. Durch die Verordnungen sind zwar nun Schulen zur Gänze rauchfrei, doch das Problem hat sich an vielen Standorten nach außen und damit hin zu den Nachbarn verlagert. Lösung gibt es kein­e, denn die Schulen sind für das Gelände außerhalb nicht zuständig.

Herbert Unterlechner, Direktor der Tiroler Fachberufsschule für Handel und Büro – allein dort werden über 1400 Lehrlinge aus über 1000 Lehrbetrieben ausgebildet –, bedauert: „Mehr als die Hälfte unserer Schüler ist volljährig, das bedeutet, ich kann ihnen nicht wie Minderjährigen verbieten, während der kurzen Pausen das Haus zu verlassen. Es gibt keine Aufsichtspflicht. Auch was sie außerhalb der Schule machen, geht uns nichts an. Der Gesetzgeber gibt uns keine Möglichkeit, das Problem im Interesse der Nachbarn zu regeln.“

Einzige mögliche Maßnahme war, nach Absprache mit der Gemeinde Innsbruck, Müllkübel aufzustellen, damit Zigarettenstummel und Abfälle nicht am Boden oder im vorbeifließenden Lohbach landen. Was trotzdem liegen bleibt, wird einmal am Tag vom Schulwart zusammengekehrt.

„Es ist leider eine Illusion, dass durch das Verbot an Schulen nun gar nicht mehr geraucht wird“, sagt Tirols Bildungsdirektor Paul Gappmaier. Es sei zwar Teil des Bildungsauftrags, auf die Schädlichkeit hinzuweisen, „aber man muss sich ja nur daran erinnern, wie man selbst als Jugendlicher war. Bei mir hat die Aufklärung damals auch nichts genützt.“ Er habe aber den Eindruck, dass Rauchen nicht mehr so „cool“ sei wie früher.

Seit 1. Jänner ist in Österreich Rauchen erst ab 18 Jahren erlaubt, auch die Raucherbereiche in Lokalen sind erst ab 18 zugänglich. Ob sich durch das Gesetz die Situation rund um die Berufsschulen bessern wird, ist aber fraglich. Direktor Unterlechner: „Bei so vielen Schülern können wir nicht jeden kontrollieren.“