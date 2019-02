Gelöbnis aus 90 Kehlen in Landeck

Von Toni Zangerl

Landeck – „Ich gelobe.“ So hallte es am Freitagvormittag kräftig durch das Areal der Landecker Pontlatzkaserne aus den Kehlen von 90 Rekruten. Den jungen Männern der Pionier- und Sicherungskompanie des Militärkommandos Tirol nehmen nun nach Absolvierung des Grundwehrdienstes ihre neuen Dienste im Bundesheer auf.

Für das Heer hieß Oberst Gerhard Pfeifer, stellvertretender Militärkommandant Tirols, zahlreiche Angehörige der Rekruten sowie Repräsentanten aus Politik, Wirtschaft und diverser Organisationen willkommen.

„Es gebührt Dank, dass Sie den beschwerlichen Weg des Präsenzdienstes gewählt haben. Die Grundausbildung ist nun abgeschlossen und jetzt geht es in die Verwendung“, hob Pfeifer hervor. Und er erinnerte die Rekruten an die Hauptaufgabe des Bundesheeres – „ein Garant für Frieden und Sicherheit zu sein“.

Vier Rekruten sprachen das Gelöbnis vor Tirols Militärkommandant-­Stellvertreter Gerhard Pfeifer (3. v. r.). - Zangerl

Für Landeshauptmann Günther Platter sind Bundesheer und Grundwehrdienst unverzichtbar. Und dass auch der Kasernenstandort Landeck niemals ein Thema war und sein wird. „Es gab in der Vergangenheit wiederholt Versuche aus Wien, Landeck in Frage zu stellen. Aber das haben wir militärisch, strategisch abgewehrt und werden es auch künftig beharrlich tun“, sagte Platter.

Aber auch an das Kaderpersonal appellierte der Landeshauptmann: „Es ist wichtig, mit der Zeitreserve der jungen Männer sensibel und sinnvoll umzugehen. Schließlich sind sie unsere Zukunft. Am End­e sollten sie sagen können, es war eine sinnvolle und gute Zeit beim Bundesheer.“ Bürgermeister Wolfgang Jörg bekräftigte die Bedeutung der Pionier- und Sicherungskompanie am traditionsreichen Militärstandort Landeck.