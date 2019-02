Mehrfachbelastung: Telfer Dekan muss Messen streichen

Telfs, Inzing – Weil der Telfer Dekan Peter Scheiring die interimistische Leitung des Seelsorgeraumes Inzing-Hatting-Polling übernehmen muss, kommt es zu Umstrukturierungen bei den Gottesdiensten in den Telfer Pfarren. Wie berichtet, kehrt Pfarrer Jean Paul Ouedraogo, derzeit noch im Seelsorgeraum tätig, aus gesundheitlichen Gründen in seine Heimat Burkina Faso zurück. Dekan Scheiring wurde von der Diözese vorübergehend – wohl bis August – mit der Leitung der betreffenden Pfarreien bzw. Kaplanei beauftragt.

Damit hat Dekan Scheiring nun gleich sechs Pfarren zu betreuen. Daher sind aus Zeitgründen einige Kürzungen und Veränderungen bei den Gottesdiensten in Telfs unumgänglich. Immerhin: Die Sonntagsgottesdienste bleiben gleich, an Feiertagen muss sich der Seelsorger nach der Decke strecken. Effektiv eingespart werden müssen die Mittwochmesse um 19.30 Uhr und die Samstagvorabendmesse um 18.30 Uhr in der Telfer Auferstehungskirche. Die Messen in Bairbach fallen aus, das Patrozinium im August wird aber gefeiert. Die Sonntagsmessen um 11 Uhr in der Herz-Jesu-Notkirche Telfs-Ost werden durch Wortgottesdienste ersetzt. Der offizielle Verabschiedungsgottesdienst von Pfarrer Ouedraogo findet am Samstag, den 9. Februar, um 19.30 Uhr in Inzing statt, danach gelten die genannten Regelungen. Dekan Scheiring bittet die Gläubigen um Verständnis für diese Einschränkungen und hofft, dass die Nachfolge im Seelsorgeraum Inzing-Hatting-Polling rasch geregelt werden kann. (TT)