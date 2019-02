Brenner-Chaos: Rund 400 Schüler in Innsbrucker Notquartier

Innsbruck – Am Samstagvormittag musst die Brennerautobahn auf Tiroler und Südtiroler Seite wegen Schnees und liegengebliebener gesperrt werden. Zudem waren die Brennerstaatsstraße (SS12) und die Brennerstraße gesperrt, Südtirol also aus Richtung Innsbruck nicht mehr erreichbar. Der Stau wuchs immer weiter, Tausende saßen in ihren Fahrzeugen fest.

Das Rote Kreuz schickte seine Helfer los, um sich um die Festsitzenden zu kümmern. Zuerst richteten die Einsatzkräfte in Schönberg und in Steinach am Brenner Versorgungszentren ein. Es gab warme Getränke und – wenn notwenidg – meidzinische Hilfe. Auch Feldbetten wurden zur Verfügung gestellt. In der Turnhalle in Steinach kamen rund 30 Schüler unter, die eigentlich mit dem Bus in Richtung Italien wollten.

Als am Abend noch immer kein Ende der Sperre in Sicht war, richteten die Stadt Innsbruck und das Rote Kreuz auch in der Landeshauptstadt Notzentren ein. Im Fahrtechnickzentrum Zenzenhof an der A13 und auch in der Olympiaworld wurden Feldbetten aufgestellt.

In der Olympiaworld kamen rund 400 Schüler unter. Nach Stunden im Stau und des Wartens mussten die Busfahrer ihre Ruhezeiten einhalten. Alle wurden mit warmen Tee versorgt. Im Technikzentrum fanden rund 30 Personen einen Platz zum Ausruhen.

Auf Südtiroler Seite waren Feuerwehrleute und der Zivilschutz des Weißen Kreuzes auf der A22 im Dauereinsatz. Reisende wurden aus ihren Fahrzeugen geborgen. Die Gestrandeten wurden von den Einsatzkräften mit warmen Getränken versorgt, berichtete stol.it.

Kurz vor Mitternacht war die Sperre auf der A22 schließlich aufgehoben. Und im Laufe der Nacht löste sich dann auch der kilometerlange Stau auf. (TT.com)