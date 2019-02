LLA Rotholz: In der Praxis voneinander lernen

Rotholz – Dass sich ein Blick über die eigenen Grenzen hinaus lohnen kann, hat die Landwirtschaftliche Lehranstalt (LLA) Rotholz nun bewiesen. Denn nicht nur im Klassenzimmer wird viel gelernt, sondern vor allem beim Austausch mit anderen.

Im Zuge einer neuen Schulpartnerschaft kamen nämlich die Meisteranwärter der Landwirtschaftsschule Kempten nach Rotholz. Drei Tage lang tauschten sie sich untereinander aus. Die bayerischen und die Tiroler Meisteranwärter informierten sich über verschiedene Einkommensalternativen. Es wurden Betriebe wie die Milchverarbeitung im „Rehaberhof“ der Familie Ehammer in Hopfgarten oder die Fischzucht mit Milchviehhaltung im „Schöberlhof“ der Familie Steixner in Mutters besichtigt. Zudem stellten die Betriebsleiter dem Berufsnachwuchs ihre Konzepte vor und öffneten dafür Stalltür oder Käsekeller.

Die Meisteranwärter beurteilten die Betriebszweige und prüften sie für eine Umsetzbarkeit in ihren eigenen Betrieben. Neben dem gemeinsamen Unterricht fand der Austausch aber vor allem in den Betrieben der Meisteranwärter statt. Die Allgäuer Landwirte halfen ihren Kollegen tatkräftig bei der Stallarbeit. Als Gegenleistung bekamen sie Kost und Logis. „Da ist man viel näher dran“, erklärte ein Allgäuer Landwirt. Anders als bei einer Besichtigung könne so etwa der Arbeitsaufwand viel besser eingeschätzt werden. Ganz nebenbei könne man sich beim Melken auch über die unterschiedlichen Ausbildungswege oder Herausforderungen der Landwirtschaft in beiden Ländern unterhalten. Mitte Februar steht der Besuch der Tiroler im Allgäu an.

Dieses Projekt zur grenzüberschreitenden Ausbildung kooperativer Fachschulen wird mit dem Interreg-Programm Österreich-Bayern gefördert. Die Mittel werden dabei aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung bezogen. (TT)